Fotografii nud cu Madonna, la licitaţie

Un set de fotografii nud cu Madonna, realizate de fotograful german Herman Kulkens pe vremea când cântăreaţa avea 18 ani, vor fi scoase la licitaţie pe 9 noiembrie. Fotografiile au fost ulterior achiziţionate de Bob Guccione, fondatorul revistei ”Penthouse”, care a murit de cancer în 2010. Acestea se află acum în posesia lui Jeremy Frommer, care a recuperat bunurile lui Guccione de la creditori, anul trecut. Pe lângă revista ”Penthouse”, Bob Guccione a mai fondat în 1978 revista de science-fiction ”Omni”, care a fost publicată până în 1998. La licitaţie vor fi scoase şi câteva picturi în ulei realizate de fondatorul ”Penthouse”.

Considerată una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cel mai bine vândută cântăreaţă din secolul XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 300 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie 2008, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.