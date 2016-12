Fotografiile oficiale de la nunta lui Robbie Williams

Cântăreţul britanic Robbie Williams se adaugă vedetelor care îşi publică în reviste celebre fotografiile de nuntă. Fotografiile oficiale de la nunta sa cu actriţa americană Ayda Field, celebrată sâmbătă, la Los Angeles, au fost publicate în regim de exclusivitate în revista ”Hello!”.

Robbie Williams, considerat un afemeiat înainte de relaţia sa cu Ayda Field, s-a confruntat, în trecut, cu dependenţa de droguri şi medicamente. Însă, la ceremonia de sâmbătă, organizată în reşedinţa lui din Los Angeles, starul britanic i-a mulţumit soţiei sale pentru că l-a făcut un om mai bun şi pentru că l-a ajutat să îşi schimbe stilul de viaţă. Într-un interviu acordat revistei, Robbie Williams a oferit, totodată, câteva de detalii despre ceremonia de nuntă, în timpul căreia a urcat pe scenă şi a interpretat piesa ”Angels” în faţa invitaţilor. ”Ayda arăta ca fata cea mai frumoasă din lume. Decorul a fost magic, i-am avut alături de mine pe membrii familiei şi pe prietenii apropiaţi, iar atunci când Ayda a apărut, arătând atât de radioasă, am fost foarte emoţionat. Sunt cel mai fericit bărbat din lume. Ea mă face să vreau să devin un om mai bun. Şi, cu ajutorul ei, am devenit un om mai bun”, a declarat cântăreţul britanic. Totodată, starul britanic a dezvăluit că ceremonia de nuntă a fost una neconvenţională: nu a existat niciun cavaler de onoare, iar invitaţii au crezut că vor participa la o petrecere cu tematică James Bond, până cu puţine clipe înainte de începerea ceremoniei de căsătorie. ”Singurele lucruri tradiţionale din această ceremonie au fost jurămintele de credinţă. Nu am avut nicio petrecere a viitoarei mirese, nicio petrecere a burlacilor, nicio petrecere pentru cadouri” a adăugat cântăreţul britanic. Meniul a inclus sushi, friptură, sandvişuri şi un tort cu trei etaje, cu arome diferite. Invitaţii au servit un mic dejun tradiţional britanic. Mirele şi mireasa au mărturisit, totodată, că nu se grăbesc deocamdată să devină părinţi. La ceremonie au participat aproximativ 60 de persoane, printre care s-au aflat şi părinţii cântăreţului, Jan şi Peter Conway. Colegii lui Robbie Williams din trupa Take That, Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald şi Jason Orange, nu au fost prezenţi, însă au transmis cuplului mesajele lor de felicitare prin intermediul unei înregistrări video.

Robbie Williams, în vârstă de 36 de ani şi Ayda Field, în vârstă de 31 de ani, formează un cuplu de peste trei ani. Actriţa americană a apărut în câteva seriale de televiziune, precum ”Days of Our Lives” şi în comedia romantică ”Studio 60 On The Sunset Strip”. Cei doi s-au cunoscut la puţin timp după ce cântăreţul britanic s-a externat dintr-o clinică de tratare a dependenţei de droguri, în anul 2007. Aceea a fost a doua internare a starului, prima având loc în 1995, la puţin timp după ce Robbie Williams a părăsit grupul Take That. Robbie Williams a cerut-o în căsătorie pe Ayda Field în noiembrie 2009, în timpul unei emisiuni radiofonice din Australia. Înainte de ceremonia de sâmbătă, potrivit presei britanice, cântăreţul ar fi convins-o pe viitoarea lui soţie să semneze un contract prenupţial, pentru a-şi proteja averea, în eventualitatea unui divorţ. Cuplul îşi va petrece luna de miere în Mexic, iar Robbie Williams va reveni în Marea Britanie, luna viitoare, pentru a-şi promova cel mai recent single, intitulat ”Shame” şi pentru a susţine un concert pe Twickenham Stadium, în cadrul evenimentului de caritate Help for Heroes.