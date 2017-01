Fotograful român Alex Conu, premiat

Fotograful român Alex Conu s-a situat pe locul al doilea la cea de-a V-a ediție a concursului International Earth and Sky 2014, organizat de The World at Night (TWAN), National Optical Astronomy Observatory şi Global Astronomy Month from Astronomers Without Borders.

Tânărul s-a situat pe poziția a doua la categoria „Against the Light”, cu fotografia „Reflected Aurora”, realizată în insulele Lofoten din nordul Norvegiei, pe 15 martie. „După câteva zile furtunoase, Aurora a revenit în Reine, un sat pitoresc de pescari din Norvegia", a spus Alex Conu. „Îmi plac cu adevărat nopţile când apare luna. Peisajul este frumos luminat şi imaginile realizate sunt mult mai interesante", a adăugat acesta.

Fotograful român Alex Conu este pasionat de astronomie. A studiat astrofizică la Universitatea din Bucureşti şi în prezent locuieşte în insulele Lofoten din Norvegia. Fotografiile sale au fost publicate în reviste precum „National Geographic“, „Sky“ şi „Telescope“, conform site-ului său, colorsoflofoten.com.

Câştigătoarea categoriei „Against the Light" a fost Giorgia Hofer, din Italia, cu fotografia „Light in the Sky". La cealaltă categorie a concursului, „Beauty of The Night Sky”, pe locul I s-a situat Luc Perrot, din insula franceză La Réunion, din Oceanul Indian, cu fotografia „Over the Top”.