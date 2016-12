Fotoreporter român, premiat la Pictures of the Year International

Premiul de excelenţă la Pictures of the Year International (POYi), la secţiunea „Portret\", a fost obţinut de fotoreporterul român Andrei Pungovschi, pentru fotografia „Tough Journey\". Fotografia face parte din reportajul „Norii sunt prietenii tăi\", de Oana Sandu, publicat la sfârşitul anului în „Decât o Revistă”.

„Norii sunt prietenii tăi\" spune povestea lui Luca şi a mamei sale, Mirela Alexandrescu. Luca, în vârstă de cinci ani, suferă de autism şi, pentru a merge la şedinţele de terapie în Bucureşti, trebuie să facă naveta în fiecare dimineaţă. Pentru Mirela, lupta pentru fiul său înseamnă să înfrunte în fiecare zi verigile lipsă ale sistemului de sănătate românesc.

Primul loc la categoria „Portret\" a fost câştigat de fotografia „Padilla\", urmată de „Deported\" şi „The Communism\".

Andrei Pungovschi este fotograf freelancer, colaborator al publicaţiei „Decât o Revistă” şi al AFP. Aceasta a absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Bucureşti şi a beneficiat de două burse în Statele Unite ale Americii, precum şi de un internship de fotojurnalism la Associated Press, Seattle.

Pictures of the Year International este unul dintre cele mai importante concursuri internaţionale de fotojurnalism, fiind iniţiat în 1944, de Missouri School of Journalism. Cea de-a 70-a ediţie a POYi cuprinde 50 de categorii. Premiile sunt dezvăluite treptat, pe măsură ce se încheie jurizarea categoriilor, în perioada 5 - 26 februarie. Imaginile premiate sunt postate pe site-ul www.poy.org.