FP și Electrica au dus bursa pe plus

Schimburile derulate de investitori cu acţiunile Fondului Proprietatea (FP) şi Electrica (EL) au generat, la finele săptămânii trecute, circa trei sferturi din rulaj, într-o piaţă care a terminat săptămâna pe plus. Indicii BET Plus, de referinţă, şi BET, al celor mai lichide 10 acţiuni, au scăzut cu 0,7%, dar au terminat săptămâna cu un avans de 0,8%. BET Plus include cele mai lichide 37 de acţiuni din piaţa reglementată a Bursei de Valori din București, cu excepţia SIF-urilor şi acţiunilor companiilor străine.