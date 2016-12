Frământări în opoziţie

Schimbarea neaşteptată de atitudine a lui Adrian Năstase nu contrazice transparenţa pe care o lăudam ieri la PSD, dovadă declaraţiile lui Victor Ponta, care a preluat din mers ştafeta candidaturii lui Năstase. El a susţinut public că jocurile nu sunt făcute în Partidul Social-Democrat, aşa cum lasă să se înţeleagă unii lideri. Nici la PNL nu vrea nimeni să recunoască faptul că ar putea exista unele tensiuni între Crin Antonescu şi Ludovic Orban, deşi congresul lor este mai îndepărtat în timp decât cel al PSD-ului. Cu toate acestea, presa a remarcat că actuala opoziţie parlamentară este străbătută de unele frământări, indiferent de natura lor.

În pofida aparenţelor, lucrurile par mai simple la PSD, decât la liberali! Declaraţiile lui Adrian Năstase şi Miron Mitrea, deşi contrazise de replica lui Victor Ponta, sugerează că, la congresul de sâmbătă, lucrurile ar fi fost deja aranjate, dar eu nu văd unde este aranjamentul câtă vreme majoritatea filialelor şi-au anunţat în mod democratic susţinerea pentru Mircea Geoană. Are mijloacele necesare actualul preşedinte PSD să oblige pe cineva să-l voteze? Mi se pare absurd! Mai curând am impresia că Năstase şi Mitrea şi-au dat seama că vor pierde şi vor să-şi menajeze orgoliile politice, bătând în retragere. Nu cred nici în naivitatea lui Ponta, care s-a hotărât să candideze tocmai pentru a dovedi că jocurile nu sunt făcute dinainte. Dacă ar fi după sufletul meu, aş prefera să câştige alegerile fie Radu Mazăre, fie Cristian Diaconescu, dar se pare că tot Geoană are cele mai mari şanse.

În schimb, la PNL, pur şi simplu nu înţeleg de unde vine disputa pe funcţia de prim vicepreşedinte!? Până mai ieri, era celebră prietenia dintre Antonescu, Norica Nicolai şi Orban… O fi aplecat Crin Antonescu urechea la bârfele care spun că Ludovic Orban vizează, pe termen mediu, funcţia de preşedinte al PNL? Mai aşteptăm, ca să ne lămurim.