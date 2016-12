Frământările leului, în raport cu euro

Cursul de schimb a deschis şedinţa interbancară de ieri uşor peste 4,57 lei/euro, însă apoi cotaţiile au coborât sub acest nivel şi în prima oră au fluctuat uşor - 4,5690 - 4,5710 lei/euro -, într-o piaţă liniştită şi cu volume reduse de tranzacţionare. Ulterior, cursul a scăzut până la 4,5635 - 4,5650 lei/euro, după care a mai urmat o rundă de uşoară creştere, 4,5670 - 4,5690 lei. După prima oră a şedinţei, zlotul şi forintul înregistrau variaţii nesemnificative în raport cu euro. Cursul de referinţă anunţat de Banca Naţională a României (BNR) a scăzut luni cu 0,48 bani, la 4,5646 lei/euro, după ce vineri s-a plasat la maximul din ultimele două luni. Pentru moneda americană, cursul a urcat cu 0,86 bani, la 3,5203 lei/dolar. În acelaşi timp, referinţa pentru francul elveţian a scăzut uşor, la 3,7697 lei/franc. Cursurile de referinţă leu/dolar şi leu/franc sunt calculate de BNR în funcţie de paritatea leu/euro şi ratele de schimb euro/dolar şi euro/franc. Băncile comerciale au afişat ieri dimineaţă dobânzi de 5% - 5,5% pe an pentru plasamentele cu scadenţă la o zi, uşor peste nivelurile de luni, de 4,63% - 5,13% pe an. (A.M.)