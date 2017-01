Frână pentru vânzările Dacia

Înmatriculările Dacia în Uniunea Europeană (UE) au stagnat în ianuarie la 30.273 de unități, în timp ce piața europeană a crescut cu 6,2%, iar vânzările auto din România au crescut cu peste 16%, menținând ritmul înregistrat anul trecut.

În acest context, cota de piață a Dacia în UE a coborât ușor, de la 3% în prima lună a anului trecut la 2,9% în acest an, potrivit datelor publicate de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Înmatriculările sub marca Renault, a grupului francez cu același nume care deține și Dacia, au crescut cu 1,1%, la 65.822 de unități, iar cota de piață a coborât de la 6,5 la 6,2%, în intervalul analizat. Piața autoturismelor din UE a crescut în ianuarie, pentru a 29-a lună consecutiv, potrivit ACEA. Înmatriculările din prima lună a acestui an au urcat cu 6,2%, la 1,06 milioane de mașini. Dintre marile piețe europene, Italia (17,4%) și Spania (12,1%) au consemnat cele mai mari creșteri în ianuarie, notează ACEA.