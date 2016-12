Francez cu permis anulat

Un cetăţean francez s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de poliţiştii de frontieră în timp ce conducea o maşină fără a avea permis de conducere. Reprezentanţii Gărzii de Coastă spun că, în timpul unei acţiuni, poliţiştii de frontieră au oprit pe drumul comunal ce leagă localităţile Băneasa şi Făurei, un autoturism marca Volkswagen Golf, înmatriculat în Bulgaria, la volanul căruia se afla C. G., de 23 ani, cetăţean francez. În urma cercetărilor efectuate a reieşit faptul că tânărul are permisul auto anulat şi nu mai are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Pe numele acestuia a fost întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce nu posedă permis de conducere.