Francis Ford Coppola, premiat pentru întreaga activitate

Regizorul Francis Ford Coppola a primit Oscarul pentru întreaga activitate, în cursul unei ceremonii în Los Angeles. Cele mai mari staruri de la Hollywood au fost prezente la evenimentul ce a avut loc cu câteva luni înaintea galei premiilor Academiei Americane de Film din 2011, pentru a-l vedea pe regizor primind premiul Irving Thalberg. Roberto DeNiro i-a adus un omagiu numindu-l “o sursă de inspiraţie” şi unul dintre oamenii care l-au influenţat cel mai mult în carieră. Şi regizorul George Lucas a spus despre Coppola: “Este fratele meu mai mare şi mentorul meu”. “M-a învăţat cum să scriu. M-am învăţat cum să regizez. De fapt, simbolizează o întreagă eră a industriei de film americane. A fost liderul nostru. A fost inspiraţia noastră”, a adăugat acesta. La rândul său, Clinton Eastwood, care a lucrat cu Francis Ford Coppola la ”The Good, the Bad and the Ugly”, l-a numit “un mare artist şi un mare prieten”.

“Iubesc tradiţia Hollywood-ului şi admir tradiţia lui Irving Thalberg”, a spus regizorul, în discursul de mulţumire.Premiul Irving Thalberg a fost acordat de doar 38 de ori de la înfiinţarea sa, în 1937. Acesta nu este primul premiu Oscar primit de Francis Ford Coppola, având deja cinci. Patru le-a primit pentru seria The Godfather / Naşul. Prin studiourile American Zoetrope, pe care le-a înfiinţat în anul 1969, Francis Ford Coppola a produs mai mult de 30 de filme, printre care “Lost in Translation” care i-a adus fiicei sale, Sofia, o nominalizare la Oscar pentru Cel mai bun regizor.