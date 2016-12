Francis Ford Coppola va primi premiul Oscar pentru întreaga carieră

Regizorul american Francis Ford Coppola, de cinci ori laureat cu Oscar, va primi încă o dată celebra statuetă, de această dată pentru întreaga carieră, au anunţat reprezentanţii Academiei americane de Film. Francis Ford Coppola, în vârstă de 71 de ani, scenaristul şi regizorul filmului ”Apocalypse Now / Apocalipsul acum” din 1979 şi al thriller-ului ”The Conversation / Conversaţia” din 1974, va primi premiul Irving Thalberg Memorial, ce îi va fi înmânat în luna noiembrie, la Los Angeles, cu ocazia unei gale speciale, care precede, cu câteva luni, ceremonia Oscarurilor, programată pentru februarie 2011. ”Premiul Oscar pentru întreaga carieră este acordat unui producător creativ, a cărui operă reflectă o calitate ridicată şi constantă în domeniul producţiei cinematografice”, se precizează în comunicatul emis de Academia americană de Film.

Francis Ford Coppola, născut pe 7 aprilie 1939, este regizor, producător şi scenarist. A câştigat primul premiu Oscar în 1970, pentru scenariul original al filmului ”Patton”, al doilea fiindu-i acordat doi ani mai târziu, pentru scenariul adaptat al filmului ”The Godfather / Naşul”. Celelalte trei premii Oscar le-a câştigat în 1975, pentru ”The Godfather2 / Naşul II”, pentru cel mai bun scenariu adaptat, cel mai bun regizor şi cel mai bun film. Celebrul cineast american a contribuit la lansarea carierei lui George Lucas, creatorul francizei ”Star Wars / Războiul stelelor”, producând două dintre primele lungmetraje ale acestuia, ”THX 1138” şi ”American Graffiti”.

În afara pasiunii sale pentru cinematografie, Francis Ford Coppola este proprietarul unei podgorii, editorul unei reviste şi patronul unui hotel. Este tatăl regizorilor Sofia şi Roman Coppola, fratele actriţei Talia Shire şi unchiul actorilor Nicolas Cage şi Jason Schwartzman. Cele mai recente filme ale sale sunt ”Youth Without Youth / Tinereţe fără tinereţe” şi ”Tetro”. Pelicula ”Youth Without Youth / Tinereţe fără tinereţe” a fost filmată în România şi are la bază o nuvelă de Mircea Eliade, în timp ce pe genericul filmului ”Tetro” figurează, pe lângă Mihai Mălaimare Jr., directorul de imagine al peliculei şi Adriana Rotaru, care este production manager. Celelalte premii Oscar onorifice din acest an vor fi înmânate regizorului francez Jean-Luc Godard, actorului Eli Wallach şi istoricului de film şi realizatorului de filme documentare Kevin Brownlow.