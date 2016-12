Franco Nero va relua rolul lui Django

Actorul de origine italiană Franco Nero va juca din nou rolul pistolarului Django, la aproape 50 de ani după ce a interpretat această partitură în filmul ”Django” (1966), de Sergio Corbucci. După filmul-cult din 1966, Franco Nero a mai interpretat rolul lui Django în ”Django 2: Il grande ritorno”, în regia lui Nello Rossati. De-a lungul timpului, pelicula a inspirat peste 30 de filme, fără Franco Nero în distribuţie. Seria de lungmetraje dedicate lui Django a culminat cu ”Django Unchained” (2012) realizat de Quentin Tarantino, film premiat cu două Oscaruri, pentru cel mai bun scenariu (Quentin Tarantino) şi pentru cel mai bun actor în rol secundar (Christoph Waltz).

În această peliculă, Franco Nero are o apariţie în rolul unui negustor de sclavi, care se întâlneşte cu Django (Jamie Foxx) la recepţia unui hotel. Acţiunea noului film se va petrece în 1915, când Django, devenit consultant pentru producătorii de westernuri mute, intră în conflict cu gangsterii. Într-o declaraţie din 2013, acordată publicaţiei ”The Hollywood Reporter”, Franco Nero a afirmat că ”acest film va fi capitolul final din povestea lui Django”. Lungmetrajul va fi produs de compania americană Point Blank şi va fi regizat de Joe D'Augustine, care a colaborat frecvent cu Quentin Tarantino. Din distribuţie vor mai face parte Mark Boone Junior, Noah Segan şi Tomas Milian, iar bugetul este estimat la cinci milioane de dolari.

Franco Nero, născut în noiembrie 1941, a abandonat studiile Facultăţii de Economie şi Comerţ pentru a urma cursuri de actorie la renumitul Piccolo Teatro din Milano. A plecat apoi la Roma, pentru a-şi încerca norocul în film. Succesul internaţional îl obţine odată cu rolul Django, în spaghetti westernul cu acelaşi nume, regizat de Sergio Corbucci. John Huston îl distribuie apoi în ”The Bible: In the Beginning”, unde îi are ca parteneri pe Peter O'Toole, Ava Gardner, Richard Harris, Michael Parks. De atunci, cariera internaţională a lui Franco Nero cunoaşte o ascensiune spectaculoasă, fiind cel mai solicitat actor italian la Hollywood şi în cinematografia europeană, cu o filmografie de peste 160 de titluri.