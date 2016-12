Franco Zeffirelli are patru câini adoptaţi din România

Regizorul italian Franco Zeffirelli, în vârstă de 87 de ani, locuieşte în vila sa de lux de la periferia Romei încă de la turnarea filmului său ”Romeo şi Julieta”, în 1968. Este atât o casă confortabilă, cât şi un spaţiu excelent de lucru. În grădină a fost filmată chiar o scenă din noul său film intitulat ”Roma”, cu Monica Bellucci şi Andrea Bocelli. Regizorul nu îşi poate îmagina viaţa fără cei şapte câini ai săi, care nu sunt de rasă şi dintre care patru provin din România. Franco Zeffirelli a acordat acest interviu care a fost publicat în ziarul rus de limbă engleză ”The Moscow Times”. Înainte de a începe conversaţia, Franco Zeffirelli a ţinut să-şi prezinte câinii, fiecare după numele său: Jack Russell, Blanche, Dolly, Biondella, Musetta, Lalla şi Molly. Patru dintre ei au fost aduşi, după ce a fost nevoit să îndeplinească o mulţime de formalităţi birocratice, din România, unde a lucrat la filmul ”Callas Forever”. ”Sărmanii au fost luaţi de la ecarisaj. A trebuit să-i eliberez”, povesteşte acesta, iar ochii săi albaştri, care nu sunt deloc tipici unui italian, arată neobişnuit de gravi, comentează ziaristul publicaţiei ”The Moscow Times”.

Pe masă, lângă uşile deschise din camera de zi se află un coş plin cu păpuşi create cu îndemânare. Are un Charlie Chaplin, un ţăran rus şi o veneţiană cu mască. Dar majoritatea personajelor din coş sunt ruseşti. Franco Zeffirelli nu îşi ascunde nici dragostea pe termen lung pentru Rusia. ”Niciun alt popor nu a suferit atât de mult cum aţi suferit voi, ruşii. Dar marea voastră cultură este o bogăţie pe care poate nu o înţelegeţi deplin”, afirmă acesta. În opinia sa, Rusia are un viitor luminos. ”Prezenţa culturii este foarte solidă în destinul Rusiei şi acesta este lucrul principal. O sămânţă bună ar trebui să germineze şi nimic altceva”. Pe de altă parte, crede că „Rusia este Estul neînfrânat”. ”Nici Vladimir Putin, nici Dmitri Medvedev şi niciun alt conducător nu poate face această ţară europeană. Şi este puţin probabil că în Rusia va fi vreodată democraţie”, mai crede cineastul. Publicul de la Moscova va vedea, curând, premiera filmului de scurtmetraj ”Roma”, despre oraşul său preferat. Andrea Bocelli cântă ”Nessun Dorma” în arena Colosseum, sub cerul nopţii, iar Monica Bellucci, care, în opinia lui Franco Zefirelli întruchipează imaginea adevăratei frumuseţi feminine italiene, apare în chip de Tosca.