Francofonia românească se continuă în francofonia cinematografică internaţională

O nouă ediţie, a XXI-a, a Festivalului Internaţional al Filmului Francofon (FIFF), şi-a început manifestările în Belgia, la Namur. Pentru români, întîlnirea cinematografică de la Namur are o semnificaţie aparte, aici "evoluînd", după 1989, numele de referinţă ale filmului de la noi. Nu mai departe anul trecut, de pildă, Cristi Puiu obţinea "Bayardul de Aur" pentru filmul său "Moartea domnului Lăzărescu". Pe de altă parte, cum încă nu s-au stins ecourile Sommet-ului Francofoniei desfăşurat la Bucureşti, lungul şi bogatul şir al activităţilor cinematografice de aici întăreşte mult discutata componentă esenţială - culturalitatea în diversitate - a spiritului francofon. În al treilea rînd, este de semnalat participarea românească din acest an, avînd un loc special, compact, evident, accentuat pragmatic în spaţiul festivalului: proiecţia unor scurt-metraje artistice, un documentar în competiţie, un lung-metraj artistic. Nu insistăm, deoarece vom reveni pe larg în corespondenţele următoare, consacrate participării filmelor româneşti la Namur. În această "vitrină a Francofoniei" - cum este apreciat FIFF - vocea românească se simte puternic şi de astă dată. Festivalul s-a deschis cu "Indigeni", film premiat în mai, la Cannes, şi se va încheia cu "Coeurs", un film care poartă semnătura unuia din marii clasici ai cinematografiei mondiale în viaţă - Alain Resnais. De menţionat că în competiţia oficială concurează "Hîrtia va fi albastră", de Radu Muntean. În competiţia scurt-metrajelor participă "Cantonul", de Constantin Popescu. În afara competiţiei: "Apartamentul", de acelaşi C. Popescu, "Marilena de la P7", al regretatului Cristian Nemescu şi "Tertium non datur", de Lucian Pintilie. La documentare concurăm cu "Satul este mereu acolo", de Laurenţiu Calciu.

Una din secţiunile foarte căutate în afara "Panoramei", care ne oferă prilejul de a cunoaşte premierele mondiale ale momentului - este "Coup de Coeur", care, în acest an, este dedicată unei actriţe pe cît de talentate, pe atît de îndrăgite de publicul cinefil de pretutindeni. Numele ei - Emmanuelle Béart.