Franța se opune aderării României la Schengen

11:56:26 / 07 Noiembrie 2015

Dragii mei romani

Va salut pe toti ! Va intreb: cui dintre voi i s-a intamplat sa nu poata calatori la Londra, Berlin ,Paris ,Helsinki, Dublin ? Eu calatoresc f mult (lucrez la Crucea rosie internationala) si in Europa nu ma legitimez niciodata profesional ci doar cu pasaportul romanesc. Nu sunt tiganca. Locuiesc la Paris si imi sar fulgii in "luptele " verbale cu francezii ! Calitatile umane apartin speciei umane si nu unei natii. Cioran,Brancusi,Enescu ,Eliade sunt cetateni ai Lumii si le spun francezilor ca le sunt nepoata dar ca imi asum si partea de "jegosi, cersetori,hoti" . Aici am invatat sa va iubesc! Pe toti ai mei ! Si... ne ai mei, dragii mei frati Pamanteni.Cu sfiala