Franţa şi Germania vor bază de date despre călătoriile în UE şi acces la aplicaţii de mesagerie

Franţa şi Germania vor legi europene care să permită, în cadrul eforturilor antiteroriste, stocarea datelor despre persoanele care călătoresc în spaţiul UE şi obligarea operatorilor serviciilor de mesagerie să ofere acces, în baza unui mandat judiciar, la conţinutul conversaţiilor.

Ministrul francez de Interne, Bernard Cazeneuve, s-a întâlnit la Paris cu omologul său german, Thomas de Maizière, pentru a discuta despre intensificarea acţiunilor de combatere a terorismului. Germania şi Franţa propun crearea unei baze de date despre persoanele care intră şi circulă în spaţiul UE, până la sfârşitul anului, a declarat Thomas de Maizière. ”Vrem să ştim cine vine în Europa, dacă are dreptul să rămână şi când a plecat din Europa. În acest moment, nu ştim”, a argumentat Thomas de Maiziere. Această bază electronică ar urma să stocheze date privind vizele, privind potenţiale atacuri teroriste în Spaţiul Schengen, informaţii despre refugiaţi şi despre pasagerii curselor aeriene. ”Credem că după decizia Marii Britanii de ieşire din UE este important să stabilim clar că Europa oferă soluţii mai bune statelor membre decât măsurile aplicate de naţiuni în mod unilateral, iar acest lucru include şi siguranţa internă şi externă”, a subliniat Thomas de Maiziere.

În plus, Parisul şi Berlinul propun intensificarea cooperării la nivel european în materie de schimb de informaţii şi crearea unui instrument legal pentru obligarea operatorilor serviciilor de mesagerie să ofere acces la conţinutul conversaţiilor în cadrul investigaţiilor antiteroriste. Mulţi terorişti, inclusiv militanţii reţelei Stat Islamic, folosesc servicii criptate de mesagerie în locul site-urilor de socializare, pentru a evita interceptarea conversaţiilor. Bernard Cazeneuve a oferit drept exemplu al refuzului de cooperare cu autorităţile aplicaţia de mesagerie a companiei Telegram, argumentând că sunt necesare legi care să se aplice tuturor serviciilor online utilizate în spaţiul UE. Telegram, înfiinţată de omul de afaceri rus Pavel Durov, în 2013, se prezintă, potrivit agenţiei Reuters, drept un serviciu de mesagerie ultrasecurizat, toate conversaţiile fiind criptate. Caracteristici similare are şi aplicaţia WhatsApp, a companiei Facebook Inc.