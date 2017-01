„Franz Ferdinand”, un nou nume la „B\'Estfest”

Trupa britanică „Franz Ferdinand” este cea mai recentă confirmare pe afişul „B\'Estfest”, festival care se va desfăşura în perioada 1 - 5 iulie, în aer liber, în cadrul complexului Romexpo din capitală. Alături de „Franz Ferdinand”, trupă care va concerta pentru publicul din România, pe data de 3 iulie, şi-au anunţat, deja, participarea formaţiile „The Killers” - care va cînta în „Ziua Zero”, pe 1 iulie, „Manowar” - cap de afiş la „Aftershock” (5 iulie) şi „Motorhead” (2 iulie), precum şi Iggy and „The Stooges” (3 iulie).

Denumită după Arhiducele Franz Ferdinand al Austriei, trupa „Franz Ferdinand” a luat fiinţă la Glasgow, Scoţia, în anul 2002, grupul fiind format, în prezent, din Alex Kapranos (voce, chitară), Bob Hardy (chitară bass), Nick McCarthy (chitară armonică, clape, voce secundară) şi Paul Thomson (tobe, percuţie, voce secundară). Primul succes Franz Ferdinand a venit odată cu single-ul „Take me out”, extras de pe albumul omonim de debut, lansat în 2004. Piesa a devenit rapid un hit, ajungînd pe primele locuri în clasamentele din întreaga lume, iar succesul albumului a adus trupei două premii Brit, în anul 2005. În acelaşi an, „Franz Ferdinand” s-a retras în studioul din Scoţia, pentru a lucra la cel de-al doilea material discografic, „You Could Have It So Much Better”. La scurt timp după apariţie, albumul s-a instalat pe prima poziţie în topul din Marea Britanie, iar turneul de promovare a marcat un nou succes al trupei, cu un număr record de concerte sold-out. La sfîrşitul lui 2007, „Franz Ferdinand” a început să lucreze în Glasgow, la „Tonight”, cel de-al treilea album de studio al trupei, care urmează să fie lansat chiar săptămîna aceasta.

Aleşi de renumitul grup „U2”, pentru a cînta în deschiderea concertelor din turneul „Vertigo”, trupa „Franz Ferdinand” este renumită pentru show-urile live extrem de antrenante, reuşind să îşi treacă pînă acum în CV numeroase apariţii la festivaluri internaţionale precum „Glastonbury”, „Roskilde”, „Exit”, „Sziget”, „Werchter”, „Benicassim”, „PinkPop” sau „Coachella”.

Biletele pentru festivalul „BestFest 2009”, pentru „Ziua Zero”, precum şi cele valabile pentru o zi de festival (2, 3 sau 4 iulie) sînt disponibile pe site-ul www.myticket.ro, iar de mîine, acestea să poată fi achiziţionate şi din magazinele Diverta. Biletele de o zi sînt valabile doar pentru ziua de festival pentru care sînt cumpărate. Preţul unui bilet este de 110 lei, pînă la data de 1 aprilie, 130 lei, în perioada 2 aprilie – 30 iunie şi 150 lei, pe durata festivalului şi la intrare. Abonamentele de trei zile, valabile pentru 2, 3 şi 4 iulie, sînt disponibile doar în pre-sale şi costă 270 lei, iar biletele pentru „ B\'Estfest Aftershock” sînt disponibile în două categorii de preţ, în funcţie de poziţia faţă de scenă: 100 şi 150 lei.