Fratele actriţei Mo\'Nique i-a cerut acesteia iertare

Fratele actriţei de culoare Mo\'Nique, premiată cu Oscar în luna martie, pentru rolul mamei abuzive din filmul ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, a recunoscut în public, luni, că şi-a abuzat sexual sora, pe când aceasta avea 7 ani şi i-a cerut acesteia iertare. Gerald Imes a mărturisit, după multe decenii de negare, în emisiunea de televiziune realizată de Oprah Winfrey, că aceste abuzuri au început atunci când Mo\'Nique avea 7 ani, iar el avea 13 ani. ”Mă aflu aici pentru a recunoaşte că am trăit în negare timp de 37 de ani, pentru că am agresat-o şi atins-o într-un fel nepotrivit pe sora mea. Pentru acest lucru, îmi cer iertare şi regret că aceste lucruri s-au întâmplat”, a declarat Gerald Imes. Mo\'Nique a vorbit anterior despre aceste abuzuri, declarând că s-a folosit de durerea provocată de propriul ei frate pentru a interpreta rolul mamei denaturate Mary Jones din filmul ”Precious: Based on the Novel Push by Sapphire”, în regia lui Lee Daniels. Graţie acestui rol, Mo\'Nique, în vârstă de 42 de ani, a dominat sezonul premiilor de la Hollywood, anul acesta, ea dedicând, de altfel, victoria ei de la gala Globurilor de Aur, tuturor femeilor care au fost abuzate.

”Ştiam foarte bine cine era acel monstru. Ştiam cine era Mary Jones”, a declarat Mo\'Nique într-un interviu anterior acordat aceleeaşi Oprah Winfrey. Mama actriţei Mo\'Nique, Alice Imes, i-a mărturisit, la rândul ei, celebrei realizatoare de televiziune că spera ca rolul Mary Jones să o ajute pe fiica ei să treacă peste abuzurile din copilărie. Mo\'Nique nu şi-a mai văzut fratele de peste zece ani şi a refuzat să participe la emisiunea lui Oprah în care a fost invitat acesta.