Fratele cel mic al lui George W. Bush poate candida la prezidenţiale

Jeb Bush, fratele cel mic al lui George W. Bush şi fiul fostului preşedinte George H.W. Bush, poate candida la alegerile prezidenţiale americane din 2016, după două mandate de guvernator al statului Florida. Jeb Bush a fost întrebat în cadrul emisiunii The Today Show, difuzată de televiziunea NBC, dacă plănuieşte să candideze în alegerile din 2016. ”Este mult în viitor. Am o voce. Vreau să împart din convingerile mele despre cum mişcarea conservatoare şi Partidul Republican îşi pot redobândi baza, pentru că ne-am pierdut”, a declarat Jeb Bush. Gazda emisiunii, Matt Lauer, l-a întrebat dacă exclude varianta unei candidaturi în 2016, la care Bush a răspuns negativ. Jeb Bush îşi promovează, prin intermediul televiziunilor, noua sa carte, ”Immigration Wars: Forging an American Solution” (Războiul migrării: Făurirea unei soluţii americane), în care analizează situaţia imigrării în SUA. El se opune naturalizării treptate a imigranţilor ilegali, făcându-se remarcat prin criticile aduse Partidului Republican, încurajându-l să promoveze reformele şi să-şi îmbunătăţească abordarea astfel încât să obţină mai multe voturi din partea electoratului provenit din rândurile minorităţilor şi imigranţilor. ”Propunerea noastră este una care priveşte înainte. Dacă vrem să creăm o politică asupra imigrării care să funcţioneze, nu putem continua să facem imigrarea ilegală un drum mai facil decât cea legală. Cred că este important că există un conflict natural între moştenirea imigraţiei şi statul de drept. Acolo trebuie insistat. Nu prin suprimarea drepturilor oamenilor”.