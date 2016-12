Fratele lui Jared Leto, arestat

Trupa 30 Seconds to Mars, care urmează să concerteze curând şi în România, are probleme cu... cazierul. Toboşarul trupei şi fratele lui Jared Leto, Shannon, a fost arestat pentru că a condus sub influenţa substanţelor interzise, în cursul nopţii de luni spre marţi. În plus, în timpul controlului, oamenii legii au descoperit şi că rockerul condusese fără permis. Shannon Leto, în vârstă de 44 de ani, era în continuare în arest, ieri, până la plata cauţiunii fixate la suma de 5.000 de dolari şi a amenzii de 2.500 de dolari. Nu este foarte clar dacă procuratura din Los Angeles se va mulţumi să rezolve acest caz în afara tribunalului sau va cere condamnarea lui Shannon Leto.