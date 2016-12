Fratele Madonnei, rănit serios

Anthony Ciccone, fratele cântăreţei americane Madonna, a fost rănit destul de serios şi a avut nevoie de nouă copci pe frunte, după ce s-a împotrivit arestării sale, în toaleta unei clădiri publice din nordul statului american Michigan. Poliţia a fost chemată duminică noapte, după ce Anthony Ciccone, în vârstă de 56 de ani, a refuzat să părăsească toaleta Grand Traverse County Civic Center din statul Michigan. Potrivit poliţiei locale, un ofiţer a încercat să îl aresteze pe Ciccone, pe baza unui mandat special emis pentru încălcarea unei proprietăţi. Anthony Ciccone s-a opus arestării, iar poliţistul l-a imobilizat la sol. În cădere, acuzatul s-a lovit cu capul de podea şi a avut nevoie de nouă copci. Poliţia afirmă că Anthony Ciccone avea o alcoolemie de 0,40, în condiţiile în care limita legală este de 0,08. Anthony Ciccone a fost reţinut pe baza acelui mandat şi apoi a fost încarcerat. Agentul de presă al cântăreţei Madonna, Liz Rosenberg, a refuzat să comenteze aceste informaţii.

Madonna este originară din statul Michigan. Descrisă de numeroase ori drept una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, potrivit Recording Industry Association of America, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Madonna a concertat şi la Bucureşti, în 2009, spectacolul făcând parte din turneul Sticky and Sweet.