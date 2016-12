Fraţi condamnaţi definitiv pentru trafic de heroină

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, săptămâna trecută, recursul declarat de procurorii DIICOT Constanţa împotriva sentinţei prin care instanţele constănţene l-au condamnat la 10 ani de închisoare pe Aurel Constantin pentru trafic de droguri. Magistraţii constănţeni au contopit noua condamnare cu cea de 16 ani pe care individul o executa deja, rezultând în final pedeapsa de 16 ani. În acelaşi dosar a fost judecat şi fratele său, Constantin Constantin, condamnat la cinci ani de închisoare. Sentinţa este definitivă. Potrivit actului de inculpare, în august 2008, Constantin Constantin a fost prins în flagrant în timp ce îi vindea unui poliţist sub acoperire un kg de heroină, în schimbul a 18.000 de euro. Acţiunea a avut loc în Piaţa Unirii, din Bucureşti, lângă restaurantul „Horoscop”, în maşina poliţistului. Anchetatorii au stabilit că cel care a coordonat tranzacţia a fost Aurel Constantin, fratele lui Constantin Constantin, care se afla în penitenciarul Rahova, unde ispăşea o pedeapsă de 16 ani pentru trafic de droguri. La momentul audierii sale de către judecător, prin sistemul audio-video al instanţei, investigatorul sub acoperire a declarat că a fost sunat de două ori în luna august 2008 de Aurel Constantin, care i-a propus să-i vândă „un balot de haine” contra sumei de 18.000 euro. Omul legii a fost de acord, iar traficantul i-a spus să meargă la Bucureşti, pentru a finaliza tranzacţia. „Pe drum, am fost sunat de Constantin Constantin, care mi-a adus la cunoştinţă că fratele lui este reţinut în alt oraş cu treburi şi că el se va ocupa de comercializarea hainelor. Mi-a cerut să ne întâlnim la o benzinărie, unde am negociat timp de jumătate de oră, întrucât fraţii voiau să ia banii şi să dea marfa mai târziu. Nu ne-am înţeles şi am căzut de acord să ne vedem în Bucureşti!”, a afirmat poliţistul sub acoperire. În timpul anchetei, Constantin Constantin a declarat că heroina era a fratelui său şi că o ţineau acasă de mai mulţi ani.