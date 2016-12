Fraţi înecaţi într-un bazin de colectare a apei

Doi copii de 11 şi, respectiv, 12 ani, din localitate, au fost găsiţi, ieri dimineaţă, înecaţi într-un bazin de colectare a apei pluviale, construit în vecinătatea autostrăzii, în dreptul comunei Valu lui Traian. Trupurile neînsufleţite ale celor doi fraţi au fost descoperite de doi bărbaţi care se întorceau de la câmp cu o căruţă. Aceştia au sunat la 112 şi au cerut ajutorul autorităţilor. În scurt timp, în zonă au sosit poliţiştii din Valu lui Traian, o ambulanţă SMURD, dar şi agenţii firmei de pază care supraveghează autostrada. Membrii echipajului SMURD au reuşit să scoată din apă corpurile celor doi băieţi, însă nu au putut face nimic altceva decât să constate decesul acestora. Oamenii legii au pornit imediat cercetările pentru a afla identitatea celor două victime şi împrejurările exacte în care acestea şi-au pierdut viaţa. Pe malul bazinului au fost găsite hainele şi încălţările copiilor care au pierit înecaţi în apa adâncă de peste doi metri. Oamenii legii au început să verifice lista copiilor dispăruţi, anchetatorii plecând de la presupunerea că cei doi fraţi s-au înecat încă de duminică seară. Poliţiştii cred că băieţii au intrat în bazin pentru a se scălda, fără să realizeze cât de adâncă este apa.

„M-AM TEMUT DE O NENOROCIRE” Dubiile legate de identitatea celor doi copii s-au risipit după câteva ore, în momentul în care unchiul acestora a venit la locul incidentului şi i-a recunoscut. „Sunt nepoţii mei, care au plecat de acasă acum câteva zile. Am auzit de la oameni că au fost găsiţi aici doi copii înecaţi şi am venit să văd dacă nu cumva sunt ei”, a declarat unchiul victimelor. După ce şi-a revenit din şoc, acesta a sunat-o pe mama celor doi băieţi şi i-a dat teribila veste. Când a ajuns la locul tragediei, femeia a fost la un pas să leşine, poliţiştii intervenind pentru a o calma. „Au plecat de acasă sâmbătă seară, la joacă, dar nu s-au mai întors. I-am căutat disperată toată ziua de duminică, pe unde ştiam eu că mai merg, dar nu am reuşit să dau de urma lor. M-am temut de o nenorocire şi uite că s-a întâmplat”, a spus Magdalena Tătaru, mama celor doi băieţi. Potrivit anchetatorilor, copiii nu fuseseră daţi dispăruţi de familie. Trupurile neînsufleţite ale celor doi fraţi au fost transportate la morga Cimitirului Central, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei exacte a morţii. Urmează ca medicii legişti să determine şi intervalul de timp aproximativ în care a survenit decesul. Cazul a ajuns şi în atenţia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.

GARD FURAT Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa (DRDP) spun că bazinele de colectare a apei pluviale, construite pe marginea autostrăzii, nu au posturi de pază permanente. „Autostrada este supravegheată de o firmă de pază care monitorizează şi aceste bazine de colectare, însă nu avem posturi fixe de pază pentru fiecare dintre ele. Bazinele sunt împrejmuite, dar în cazul celui în care s-au înecat cei doi copii, o porţiune din gard a fost furată. Situaţia aceasta este valabilă pentru mai multe bazine. Firma care se ocupă de întreţinerea autostrăzii a început lucrările pentru înlocuirea porţiunilor de gard ce lipsesc”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, ing. Marin Dima, directorul DRDP Constanţa.