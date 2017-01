Fraţii lui Omar Hayssam vor să meargă la Mecca

Omar Mukhles şi Omar Mahmoud, fraţii lui Omar Hayssam, judecaţi de Curtea de Apel Oradea, alături de Mustafa Tartoussi, pentru că ar fi pus la cale fuga lui Omar Hayssam din ţară, au solicitat instanţei să le ridice interdicţia de a părăsi teritoriul României. Potrivit unei solicitări înregistrate, în 19 octombrie, la Curtea de Apel Oradea, unde se judecă dosarul fugii lui Hayssam din ţară, Omar Mukhles şi Omar Mahmoud au solicitat instanţei orădene ca în 25 noiembrie, când va avea loc următorul termen al procesului în care sunt judecaţi să le fie ridicată interdicţia de a părăsi România, pentru a putea participa la un pelerinaj religios la Mecca. \"Procesiunea trebuie realizată cel puţin o dată în viaţă şi nu trebuie amânată din momentul în care există posibilitatea efectuării ei\", se arată în solicitările făcute de cei doi sirieni. Dosarul acestui caz conţine nouă volume, dintre care unul cu documente clasificate şi a ajuns la Oradea în urma unei cereri de strămutare formulate de avocatul fraţilor Omar în primăvara acestui an. Judecătorii au solicitat deja Ministerului Justiţiei să comunice oficial dacă Omar Hayssam, despre care tatăl său pretinde că este arestat de aproape doi ani în Siria, este deţinut în vreun penitenciar din ţara menţionată. Răspunsul Ministerului Justiţiei a fost, însă, negativ. \"Am înaintat solicitarea autorităţilor siriene pe data de 5 mai 2009, însă, până la data redactării acestei adrese, 29 iunie 2009, nu am primit vreun răspuns\", se arăta în actul înaintat de Ministerul Justiţiei Curţii de Apel Oradea.