Fraţii Ţarnaev voiau să... petreacă la New York!

Cei doi suspecţi în dublul atentat din Boston pare că intenţionau să se ducă la New York, să petreacă, atunci când au fost urmăriţi săptămâna trecută, a declarat, miercuri, şeful poliţiei din New York, Ray Kelly, evocând ceea ce Jokar Ţarnaev le-ar fi spus anchetatorilor. Fraţii Ţarnaev au vorbit, de asemenea, despre Manhattan în autoturismul pe care l-au furat joia trecută. Proprietarul maşinii, care le-a povestit anchetatorilor ce a auzit, a reuşit să se salveze din autoturism atunci când fraţii s-au oprit la o benzinărie. Tamerlan şi Jokar Ţarnaev vorbeau în rusă sau cecenă, o limbă pe care şoferul nu o înţelegea. Însă crede că a auzit cuvântul Manhattan în conversaţia lor. Potrivit ”The Boston Globe”, proprietarul autoturismului furat de suspecţi a povestit poliţiei că cel mai mare dintre fraţi l-a ameninţat cu arma, spunându-i că tocmai a omorât un poliţist. ”Am aruncat în aer maratonul şi acum plecăm spre New York. Aşa că nu te pune cu noi”, ar fi continuat Tamerlan. Cei doi fraţi au fost prinşi în apropiere de Boston, la scurt timp după ce au furat maşina. Tamerlan Ţarnaev, în vârstă de 26 de ani, a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia, Jokar Ţarnaev, în vârstă de 19 ani, a fost grav rănit. El a fost arestat vineri seară, după ce a fost găsit rănit şi a fost spitalizat. Starea sa de sănătate era considerată satisfăcătoare, miercuri, potrivit FBI, care citează Centrul medical Beth Israel Deaconess, unde acesta se află internat. Acuzat de utilizare de arme cu potenţial de distrugere major, acesta riscă pedeapsa cu moartea. Atentatul comis la maratonul din Boston, la 15 aprilie, s-a soldat cu trei morţi şi 264 de răniţi.

COLABORARE RUSIA - SUA ”Atentatul de la Boston trebuie să determine Rusia şi SUA să lupte împreună împotriva terorismului”, a declarat, ieri, preşedintele rus, Vladimir Putin. ”Dacă ne unim cu adevărat eforturile, nu vom permite ca asemenea lovituri să aibă loc şi nu vom mai fi afectaţi de asemenea pierderi”, a subliniat preşedintele rus. FBI şi serviciile ruse FSB i-au interogat împreună, în ultimele zile, în Daghestan (Caucazul rus), pe părinţii celor doi fraţi Ţarnaev. O polemică a izbucnit în SUA cu privire la o utilizare considerată insuficientă, de către serviciile americane de securitate, a unor informaţii oferite de FSB cu privire la Tamerlan Tsarnaev, identificat ca un apropiat al islamului radical. Lupta împotriva terorismului este unul dintre puţinele domenii în care cooperarea este susceptibilă să se dezvolte, relaţiile dintre Moscova şi Washington fiind în prezent dificile, din cauza a numeroase dezacorduri, în principal cu privire la situaţia din Siria şi a drepturilor omului în Rusia.

MANDAT DE ARESTARE PENTRU MAMA SUSPECŢILOR Zubeidat Ţarnaeva, mama celor doi suspecţi în atentatul din Boston, ar putea fi arestată în cazul în care se întoarce în SUA, lucru pe care ar intenţiona să îl facă săptămâna aceasta. Potrivit unui oficial american, documente judiciare arată că Zubeidat Tsarnaeva a fost arestată anul trecut, pentru furt din magazinul Lord & Taylor, la Natick, după ce agenţi de pază au chemat poliţia. Ea a fost acuzată că a furat haine în valoare de 1.600 de dolari din acest magazin. Natick este un oraş situat pe ruta maratonului din Boston, la 16 kilometri de la linia de start. Ţarnaeva a fost arestată pe 13 iunie 2012 şi a fost pusă sub acuzare în ziua următoare. Documente de la tribunal arată că a fost convocată la audieri preliminare în mai multe rânduri, în 2012, dar nu s-a prezentat. Pe 25 octombrie, când nu s-a prezentat la proces, a fost emis mandat de arestare pe numele ei. Anzor şi Zubeidat Ţsarnaev, părinţii celor doi tineri suspecţi în atentat, locuiesc în prezent în Daghestan, o republică în Caucazul rus, la Marea Caspică, afectată de o rebeliune islamistă armată. O sursă din cadrul poliţiei a declarat că părinţii vor efectua o vizită în SUA, pentru a oferi ajutor în ancheta în curs.

Cadavrul lui Tamerlan Ţarnaev se află în continuare la o morgă din Boston, iar autorităţile nu au stabilit care a fost cauza decesului său, relatează CNN. Zubeidat Ţarnaeva a declarat că doreşte ca fiul său să fie îngropat în apropierea unei moschei din orăşelul Cambridge. Înhumarea ar urma să aibă loc miercuri, însă Societatea Islamică din Boston a anunţat că nu a primit nicio solicitare în acest sens. Ţarnaev frecventa uneori moscheea Societăţii Islamice din Boston, alături de fratele lui, Jokar.