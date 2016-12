Frauda electorală - nume de cod “Taurul”

Din ce în ce mai multe informaţii despre frauda electorală premeditată de PD-L pentru a-l menţine pe Traian Băsescu la Cotroceni inundă canalele de informaţii. Jurnalistul Ovidiu Ohanesian a anunţat, ieri, că are informaţii de la angajaţi ai Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) Satu Mare, care explică modul în care a fost folosit sistemul serviciului în ajutorul portocaliilor. Conform acestor surse, în ziua în care se desfăşura cel de-al doilea tur de scrutin, începând cu ora 13.40, moment în care Mircea Geoană îl depăşea cu mai mult de 5% pe Traian Băsescu, a fost pus în aplicare un plan de rezervă (planul B), la ordinul generalului Marcel Opriş, şeful STS, şi sub coordonarea vicepreşedintelui PD-L Adriean Videanu. Concret, STS Satu Mare a avut o derivaţie secretă din schema STS, conectată la un server din sediul central al PD-L din Aleea Modrogan, având numele de cod „Taurul”. Toate judeţele au avut derivaţie din reţeaua principală, mai puţin municipiul Bucureşti. Potrivit surselor STS, în noaptea de 6 spre 7 decembrie, la ora 3,15, toate derivaţiile au fost dezafectate sub directa supraveghere a generalului Marcel Opriş, fiecare judeţ decuplându-se pe rând, după ce s-au închis şi cheile pe datele finale. “Despre acest fapt ştiu doar şefii judeţeni ai STS şi cadrele tehnice, respectiv, doi subofiţeri care au realizat conexiunile. Toate conexiunile au fost operaţionale cu data de 06.12.2009, ora 1,30. Afirmaţia că toate datele au fost transmise prin intermediul telefoanelor mobile şi a telefonului guvernamental (T.O.) este falsă, deoarece toate datele au fost transmise electronic, simultan cu cele oficiale. STS a avut inclusiv „spioni” de alarmă care semnalau acustic şi vizual depăşirea în procente a unuia sau altuia dintre candidaţi”, susţin sursele din STS.