Fraudă la Evaluarea Națională la Tuzla? Se vizionează înregistrările!

Ultima probă la care au participat ieri elevii de clasa a VIII-a, în cadrul Evaluării Naționale (EN), a venit cu o veste bună, pentru că, deși aveau mari emoții pentru matematică, subiectele li s-au părut foarte ușoare. Pe măsură ce ieșeau din sălile de examen, elevii care au susținut Evaluarea la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța au spulberat emoțiile părinților care îi așteptau nerăbdători în fața școlii. ”Am făcut toate subiectele! Voi lua 10, sunt sigur. A fost ușor”, a spus încrezător un tânăr părinților săi. Colega sa l-a completat povestind că se aștepta la subiecte mult mai dificile, cum lucrase la pregătire, așa că speră că va lua o notă bună. ”A fost chiar mai ușor decât la română. Cu notele astea cred că intrăm la ”Mircea”. Am terminat mai devreme de rezolvat subiectele, dar le-am mai verificat ca să nu ies prima din sală”, a povestit tânăra părinților care așteptau vești din sala de examen. În fața școlii, adulții vorbeau despre importanța examenului și a notelor obținute pentru viitorul tinerilor. ”Ei nu au emoții prea mari, dar notele astea contează pentru liceul la care vor fi repartizați. Este importantă și media din școala generală. Acum, ei spun că a fost ușor, dar tocmai când li se pare foarte ușor fac greșeli elementare. Trebuie să vedem rezultatele și acolo vom ști cum s-au descurcat. Am mari emoții, dar încerc să nu i le transmit copilului”, vorbeau părinții în fața școlii. Și profesorii au venit la școală ca să vadă impresia elevilor pe care i-au pregătit despre subiecte. ”Prima și a doua parte sunt ușoare, la ultimul subiect este puțin mai dificil, dar aici se vor vedea elevii foarte buni. La cei care spun că a fost ușor se văd orele de pregătire pe care le-au făcut până acum”, discuta un cadru didactic cu părinții după ce a văzut subiectele.

EVALUARE CU INCIDENTE În țară, după prima probă a Evaluării, cea de luni la Limba română, Ministerul Educației a anunțat că cinci candidați au fost eliminați din sala de examen pentru tentativă de fraudă, primind nota 1. Un incident de acest fel se află în prezent în cercetare la Școala Gimnazială din Tuzla, unde sora unei eleve care a participat la proba de matematică a Evaluării a semnalat o tentativă de fraudă. Alexandra Georgescu susține că, în sala în care sora ei a dat proba ieri, unul dintre profesorii supraveghetori, cel de educație fizică, prof. Radu Emil Buzan, ar fi ajutat o parte dintre elevii care se aflau în EN. ”Sora mea a povestit că profesorul de sport s-a întors cu spatele la camerele de supraveghere și le-a spus rezolvarea unor exerciții anumitor elevi. A povestit că mergea întâi pe la elevii cei mai buni și de acolo lua rezolvarea și le-o dădea câtorva tineri”, a afirmat Alexandra Georgescu. Tânăra a precizat că nu a făcut o sesizare scrisă la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, însă a discutat telefonic cu inspectorul școlar general adjunct, prof. Alina Codreanu. ”Oficial, nu am primit nicio sesizare, nici la inspectorat, nici dinspre minister. Am discutat cu tânăra care susține că a fost un incident la școala din Tuzla și am stabilit că vom viziona imaginile de pe camerele de supraveghere de la centrul de examinare respectiv. În funcție de ce vor arăta imaginile, vom lua măsuri în consecință. La vizionare va participa și un reprezentant al Ministerului Educației, care supraveghează derularea acestui examen”, a precizat, pentru ”Telegraf”, prof. Codreanu. Vom reveni cu amănunte după ce imaginile de pe camerele de supraveghere vor fi vizionate.