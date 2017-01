Fraudulos pentru unii, legal pentru alţii

PNL consideră că formula cea mai adecvată acum o reprezintă refacerea majorităţii parlamentare din toamna anului 2009, care a condus la succesul moţiunii de cenzură depuse atunci şi la demiterea Guvernului Boc. Vicepreşedintele liberal Varujan Vosganian a arătat că nu are în vedere şi persoana premierului nominalizat atunci, respectiv Klaus Iohannis, subliniind că primarul Sibiului rămâne una dintre soluţii, dar că nu doreşte să personalizeze. Vosganian a mai arătat că, în eventualitatea în care moţiunea de cenzură va trece, PNL şi PSD vor merge împreună la Cotroceni pentru a susţine o singură formulă de premier şi de Guvern. În altă ordine de idei, liderul PNL a spus că a venit vremea ca Parchetul să îşi intre în atribuţii în cazul recidivei PDL şi UNPR în Parlament după Legea pensiilor, el apreciind că aceia care fraudează votul sunt infractori de drept comun: “Recidiva după Legea pensiilor arată că grupul PDL şi UNPR sfidează reguli elementare ale democraţiei. Ar trebui sesizate organele de specialitate ale statului, pentru că aici nu este vorba despre acte politice scuzate în dezbaterea publică, aşa cum funcţionează imunitatea parlamentară. Aici e, de fapt, o fraudă care cade sub incidenţa Codului penal şi nu trebuie scuzată prin invocarea imunităţii parlamentare. Sunt infractori de drept comun cei care fraudează votul. A venit timpul ca Parchetul să îşi intre în atribuţii”. Marţi, în Camera Deputaţilor s-a mai consemnat un vot fraudulos. Este vorba chiar de înregistrarea prezenţei în plen pentru verificarea cvorumului. Pe lista de vot a apărut că s-au înregistrat exact atâţia deputaţi de câţi era nevoie - 167 - ca să fie întrunit cvorumul. Cel puţin 3 deputaţi nu se aflau în sală, dar apar ca votanţi. Reprezentanţii Opoziţiei au contestat, fără succes, prezenţa în plen. Unii jurnalişti i-au sunat pe deputaţii ce lipseau şi aceştia au recunoscut că nu se află în sală. De exemplu, deputatul PDL de Iaşi Mihaela Stoica a recunoscut că nu este în plen: “Nu sunt în Cameră. Oricum, numele meu nu are cum să apară pe lista de vot. Aceasta pentru că am trimis la revizie cartela mea de vot. Probabil că este o defecţiune a sistemului electronic de vot”. Nu cred că ar trebui să mai mire pe nimeni ce se întâmplă în guvernarea portocalie. Acum Codul Penal e doar o lege nesuferită, Guvernul e doar partenerul de şotron al preşedintelui, iar morala e doar un cuvânt pe care să-l spui la biserică.