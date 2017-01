Freddie Mercury, ”iluzie optică” pe o scenă din Londra

Freddie Mercury va ”apărea” pe scena musicalului ”We Will Rock You”, cu ocazia unei reprezentaţii speciale a acestui spectacol la Londra, prin intermediul unor efecte speciale. Brian May, chitaristul trupei Queen, a declarat pentru BBC că echipa de producţie a show-ului lucrează, în prezent, la o tehnologie care să permită ”apariţia” legendarului solist al trupei Queen într-o reprezentaţie specială, ce marchează a zecea aniversare a spectacolului. Brian May afirmă că noul efect nu va fi o hologramă, ci mai degrabă ”un fel de iluzie optică”. Chitaristul britanic a precizat că echipa de producţie a musicalului va folosi o tehnică similară celei utilizate în luna aprilie, de organizatorii festivalului Coachella, prin care aceştia au reuşit să îl ”aducă” pe scenă pe rapper-ul Tupac Shakur, asasinat în septembrie 1996. Reprezentaţia specială a show-ului va avea loc pe 14 mai şi va celebra cea de-a zecea aniversare a spectacolului pus în scenă la Teatrul Dominion din Londra. Întreaga distribuţie originală a show-ului, inclusiv Robert De Niro, care este şi unul dintre producători, va fi prezentă la spectacol.

Trupa Queen a lansat 15 albume, până la destrămarea sa, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury, din cauza maladiei SIDA. La o zi după ce a anunţat public că era bolnav de SIDA, Freddie Mercury a murit, pe 24 noiembrie 1991, la vârsta de 45 de ani.