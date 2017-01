Freddie Prinze Jr. estr încântat de noul său rol de tată

Starul din seriale precum ”24” sau ”Freddie”, dar cunoscut şi din filme precum ”Scooby-Doo” sau ”Boys and Girls / Băieţi şi fete”, nu îşi mai încape în piele de bucurie că a devenit tătic. Actorul se desfată cu noul rol de tată, pentru că a petrecut ani întregi tânjind să aibă un copil. Avea doar 12 luni când tatăl lui, comicul Freddie Prinze, s-a sinucis şi a recunoscut că tragedia i-a alimentat visul de a avea un copil. Acum speră că poate să construiască o familie fericită, alături de soţia lui, Sarah Michelle Gellar şi de fetiţa lor, Charlotte Grace, care s-a născut în luna septembrie. ”Am apreciat întotdeauna această conexiune între un părinte şi copil, pentru că am tânjit atât de mult după asta. Crescând, mi-am dorit un tată şi pentru că am ştiut ce înseamnă această idee de părinte, este emoţionant că, în sfârşit, am posibilitatea să încerc şi să fiu acest tip, ca să văd dacă pot să o fac cu adevărat”, a mărturisit vedeta.

Freddie Prinze Jr. este încântat că primul lui copil este o fetiţă, pentru că ar fi trebuit să se agite să îşi înveţe băiatul să se bată şi să fie un macho. ”Mulţi tipi vor fii, dar asta înseamnă multă presiune. Ştiu din întreaga mea copilărie. Au fost momente când nu suportam să fiu un Jr. Nu doresc nimănui să treacă prin asta. Dacă aş avea un băiat, nu va fi un alt Freddie Prinze. Să am o fată, m-am simţit ca şi cum mi-aş fi spus: . Ştiu că pot să consolez o fetiţă în dragoste. Un băiat vine acasă într-o zi şi are nevoie să înveţe să se bată. Toate chestiile alea macho, în care împaci ego-ul cu mândria… nu vreau să am de a face cu asta. Prefer să împac o inimă frântă decât să am grijă de un nas spart”, a completat starul.

Sarah Michelle Gellar şi Freddie Prinze Jr. şi-au unit destinele în septembrie 2000. De altfel, luna septembrie le poartă noroc celor doi pentru că Charlotte Grace, primul lor copil, a venit pe lume tot în această lună.