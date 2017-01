Freedom House: Corupţia continuă să fie o problemă în România

Raportul "Nations in Transit 2007" (Naţiuni în Tranziţie 2007) a fost publicat ieri de organizaţia neguvernamentală Freedom House şi se înscrie în rîndul studiilor anuale care evaluează dezvoltarea democratică în 29 de ţări şi teritorii administrative din Europa Centrală pînă în Eurasia. Raportul arată că în România corupţia continuă să fie o problemă, inclusiv la nivelul unor oficiali de rang înalt, însă eforturile de combatere a fenomenului par să fie mai eficiente decît oricînd, astfel că punctajul s-a îmbunătăţit de la 4,25, la 4. Organizaţia apreciază, în raport, că lipsa unei majorităţi în Parlamentul de la Bucureşti ar putea bloca adoptarea legislaţiei necesare pentru continuarea procesului de integrare a ţării în UE, iar acest lucru ar putea conduce la activarea clauzei de salvgardare prevăzute în Tratatul de aderare, blocînd recunoaşterea deciziilor unor instanţe româneşti în UE. În raport se mai arată că Guvernul român a fost relativ stabil în 2006, în pofida conflictelor continue din cadrul coaliţiei de guvernămînt, care şi-a atins însă principalul obiectiv - aderarea la UE la 1 ianuarie 2007. “Retragerea PC din coaliţie, la sfîrşitul anului, a privat Guvernul de slaba majoritate, mai degrabă teoretică, de care beneficia în Parlament”, apreciază Freedom House. Punctajul acordat guvernării democratice la nivel naţional rămîne la 3,50. “Odată ce România şi-a atins principalul obiectiv politic (aderarea la UE), potenţialul de instabilitate politică devine mai probabil în 2007”, se mai arată în raport. În ceea ce priveşte cadrul juridic şi independenţa justiţiei, avînd în vedere că judecătorii par să fi obţinut mai multă independenţă, sistemul juridic al României primeşte un punctaj îmbunătăţit, de la 4,00, la 3,75. Guvernarea locală democratică îşi menţine punctajul de 3,00, raportul menţionînd adoptarea unui pachet legislativ menit să ofere coerenţă şi eficienţă descentralizării şi legislaţiei funcţionarilor publici, precum şi alte reglementări. Freedom House precizează că România a îmbunătăţit legea privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru a introduce mecanisme de control mai eficiente, adăugînd că a fost adoptată şi legislaţia referitoare la primele alegeri europene, programate pentru 2007: “Din cauza lipsei unor îmbunătăţiri substanţiale însă, punctajul obţinut de procesul electoral din România rămîne la 2,75”. Raportul apreciază că, în 2006, presa a fost foarte activă, dar a fost înregistrată o creştere a nivelului de concentrare a proprietăţii asupra mass-media. Cu toate acestea, criticile la adresa Guvernului şi a preşedintelui au fost libere, iar Freedom House a îmbunătăţit punctajul acordat pentru independenţa mass-media de la 4.00, la 3.75. Procesul de integrare europeană, cu toate provocările şi oportunităţile pentru dezvoltarea societăţii civile, a expus diversificarea insuficientă a surselor de venit ale organizaţiilor neguvernamentale din România şi, prin urmare, vulnerabilitatea sectorului, apreciază Freedom House, care menţine punctajul pentru acest domeniu la 2,25. Studiul Freedom House măsoară în fiecare an nivelul democraţiei din 29 de ţări şi regiuni din Europa Centrală şi Eurasia. “Nations in Transit 2007” arată că tendinţele populiste şi anti-liberale sînt în creştere, iar independenţa justiţiei se află sub o presiune permanentă. Politica partinică a partidelor limitează progresul luptei împotriva corupţiei, iar practicile de combatere a corupţiei în aceste ţări sînt deficitare, adaugă studiul. Punctajul pentru diferitele capitole este calculat pe o scară de la 1 la 7, nivelul 1 reprezentînd nivelul maxim al criteriului respectiv, iar 7, cel mai redus. Punctajul pentru democraţie (3,29 în cazul României în 2007) reprezintă o medie a punctajelor pentru criteriile avute în vedere de raport.