Prima ediţie a Festivalului Internaţional „Freedom Jazz la Vama Veche”, organizat de Fundaţia Bravo, se va desfăşura în perioada 19-21 iulie, în pitoreasca staţiune din sudul litoralului şi va aduce artişti de seamă din lumea jazz-ului internaţional. Spectacolul va avea loc în complexul Marina Park, aflat la intrarea în Vama Veche, pe un platou de aproximativ 15.000 de metri pătraţi. Prezentatorii celor trei zile de festival sunt jazzman-ul Mike Godoroja, realizatorul tv Cătălin Ştefănescu şi criticul muzical Florian Lungu.

Preţul biletelor este de 40 de lei, pentru o zi de festival sau de 90 de lei, pentru un abonament, acestea putând fi achiziţionate din reţelele eventim.ro, biletoo.ro sau myticket.ro.

„I LIKE ROMANIA” Unul din cele mai importante proiecte artistice româneşti care vor fi prezentate la „Freedom Jazz” este „I Like Romania”, semnat de muzicianul Marius Mihalache, care este şi directorul artistic al festivalului. „I Like Romania” este un proiect la care lucrez de câţiva ani. La punerea în scenă a concertului, îl voi avea ca invitat special, cu un moment coregrafic, pe prietenul meu Răzvan Mazilu, care s-a oferit să ilustreze acest proiect cu o creaţie originală”, a declarat Marius Mihalache.

ARTIŞTI DE EXCEPŢIE Organizatorii au anunţat, deja, artiştii care vor concerta în cadrul acestui festival. Cunoscutul percuţionist constănţean Corneliu Stroe & Balkanamera sau Romanian Power Trio „Mihalache - Ţăndărică - Horja”, Berti Barbera, Adi Tetrade Fusion Dynasty, Marius Popp Quartet, Marcian Petrescu & Trenul de Noapte sau Mike Godoroja & Blue Spirits. De asemenea, la 30 de ani de la... despărţire, membrii trupei Basorelief, veterani ai jazz-rock-ului românesc, se vor reuni pentru a le cânta iubitorilor de jazz din Vama Veche.

Printre starurile internaţionale care vor urca pe scenă se numără percuţionistul american Billy Cobham, harmonica blues cu americanul Boo Boo Davis, olandezii Johnny & Mozes Rosenberg, brazilianul Sergio Mendez, americanii Blood, Sweat & Tears, alături de Nights of Jazz Guitars şi francezul Philip Catherine.