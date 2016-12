Fregata „Regele Ferdinand“ a ajuns acasă

După ce, timp de două luni, a luptat împotriva piraţilor somalezi în Golful Aden, fregata „Regele Ferdinand“ a revenit, vineri dimineaţă, în Portul Constanţa. Nava a intrat în dana militară în jurul orei 11.00, în aplauzele rudelor şi colegilor echipajului. Cu ochii în lacrimi, marinarii au povestit că, deşi au trecut prin misiuni dificile, nimic nu se compară cu dorul de cei dragi. „Au fost multe riscuri şi sunt mândră că am reuşit să trec cu brio peste toate provocările. Am o fetiţă de un an şi opt luni şi a fost foarte greu să stau departe de ea. Am reuşit să vorbesc cu fiica mea la telefon, dar mi-a lipsit foarte mult“, a declarat militarul Anca Popovici. Printre cei 235 de membri ai echipajului s-a aflat şi un marinar care a devenit tată în timp ce patrula în Golful Aden. „Am fost cel mai fericit om când am aflat că mai am un băieţel. Este foarte greu să fii departe de familie şi copii. Am auzit primul scâncet la telefon. Acum, abia aştept să ajung acasă şi să îl văd. Ultima zi a fost cea mai dificilă din toată misiunea pentru că, cu cât te apropii mai mult de casă, cu atât este mai greu. Misiunea a trecut repede dar când mai ai 2 - 3 ore până ajungi acasă, este cel mai lung timp din lume“, a declarat maistrul militar Constantin Ignat-Aldea.

ACTIVITĂŢI COMPLEXE „Toate activităţile pe care le-am desfăşurat în timpul misiunii au fost efectuate în premieră. Toate au avut un grad înalt de complexitate. În momentul în care am luat la bord suspecţii de acţiuni de piraterie a fost un pas care îl doream cu toţii pentru că a completat gama de activităţi efectuate de către navă. Pentru că în zona de acţiune erau două nave cu forţe de abordare, piraţii nu au ripostat. Ei se deplasează pe rutele de tranzit ale navelor comerciale şi aşteaptă momentul prielnic pentru a urca la bord“, a declarat comandantul secund al fregatei „Regele Ferdinand“, cpt. comandor Marian Ioan. În cele aproape două luni petrecute în teatrul de operaţii, marinarii de la bordul fregatei au efectuat misiuni de cercetare a spaţiului naval şi aerian, misiuni de friendly approach, escortarea unei nave din cadrul programului World Food Programme, acordarea asistenţei unei nave vulnerabile, misiune de asigurare logistică cu elicopterul, monitorizarea activităţilor de pescuit din largul coastelor Somaliei, evacuarea medicală cu elicopterul Puma Naval şi, poate cea mai importantă, misiunea de capturare şi reţinere a nouă persoane suspectate de acte de piraterie. Cele 60 de zile petrecute în cadrul Operaţiei EU NAVFOR Atalanta au însemnat peste 12.500 de mile marine parcurse, în peste 1.100 ore de marş, şi peste 100 de ore de zbor ale elicopterului Puma Naval.