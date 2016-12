Fregata „Regele Ferdinand“ a traversat Canalul Suez

În premieră pentru Forţele Navale Române, o navă militară românească care a tranzitat, marţi, Canalul Suez. „Au fost 14 ore fără întrerupere în care vigilenţa pe navă a fost sporită. Au fost 14 ore, începute puţin după miezul nopţii şi terminate după miezul zilei, cam acestea au fost coordonatele primului tranzit al Canalului Suez executat de o navă militară sub pavilion românesc (pentru că fosta fregată Coventry, numele pe care îl purta fregata „Regele Ferdinand“, a tranzitat Canalul Suez în anii 1997 şi 1998) şi pe care fiecare dintre noi l-a imortalizat măcar într-o fotografie. După mai mult de două zile de marş în Marea Mediterană, fregata Regele Ferdinand a acostat în raionul stabilit în rada portului Port Said, punctul de plecare pentru tranzitul Canalului Suez. Am aşteptat câteva ore sosirea pilotului şi a echipei egiptene de manevră, a electricianului pentru manevrarea proiectorului de Suez, dar am aşteptat şi miezul nopţii pentru constituirea convoiului. Vecin cu noi a fost un submarin olandez cu care ne întâlnisem pe parcursul zilei şi care avea să ne urmeze din pupa pe tot parcursul traversării Canalului de Suez. Au urmat apoi cele 14 de ore de marş, cu trei piloţi schimbaţi pe parcursul celor 163 km ai Canalului, cu schimbări de situaţie faţă de manuale, cu porţiuni în care lăţimea Canalului a fost de doar 120 m. După ce am depăşit punctul terminus al călătoriei noastre prin Canalul Suez, nava a luat drum spre zona de acţiune a Operaţiei Atalanta“, a transmis în ţară, după tranzitarea Canalului Suez, ofiţerul de relaţii publice al fregatei „Regele Ferdinand“, lt.cdor. Mihai Egorov.

O TRECERE DIFICILĂ „Sunt foarte mândru pentru că este pentru prima dată când o navă de război românească traversează Canalul Suez. Este încununarea cu succes a unei munci susţinute de un echipaj profesionist. A fost o trecere dificilă având în vedere că este pentru prima dată când tranzităm acest canal, iar procedurile sunt mult mai complicate decât în strâmtorile Dardanele sau Bosfor. Lungimea lui este mult mai mare faţă de ceea ce eram noi obişnuiţi. De asemenea, Canalul este foarte îngust, ajunge la 300 de metri în cea mai largă porţiune a sa. Totodată, având în vedere că temperatura apei este foarte ridicată, de 31 de grade Celsius, a trebuit să luăm măsuri suplimentare pentru a proteja echipajul navei dar şi tehnica. Ne pregătim acum să intrăm în cea de-a doua etapă a misiunii noastre care este cea mai dificilă şi din cauza acestor condiţii extreme“, a declarat comandantul fregatei „Regele Ferdinand“, comandor Mihai Panait.