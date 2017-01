Fregata “Regele Ferdinand”, evaluată de NATO

În urmă cu cîteva săptămîni, fregata “Regele Ferdinand” a plecat în misiune în Marea Adriatică şi Marea Mediterană. După ce a staţionat timp de patru zile în portul Split, din Croaţia, la bordul fregatei româneşti a urcat o echipă de specialişti NATO care au evaluat nava din punct de vedere al interoperabilităţii cu celelalte fregate din state membre ale Alianţei Nord Atlantice. Timp de cinci zile, specialiştii au analizat tipurile de exerciţii desfăşurate şi mai ales modul de execuţie al acestora. Evaluarea NATO s-a desfăşurat în acelaşi timp cu exerciţiul “Noble Midas”, cel mai mare exerciţiu organizat de Alianţa Nord-Atlantică în acest an. Echipajul fregatei a fost nevoit să răspundă la diversele întrebări ale echipei de evaluare, dar în acelaşi timp să desfăşoare şi activităţile din programul misiunii. Fregata “Regele Ferdinand” a desfăşurat două exerciţii de reaprovizionare pe mare de la navele “Big Horn”, sub pavilion SUA şi „Marques de la Ensenada”, Spania, prima reaprovizionare desfăşurîndu-se pe o mare capricioasă. Un alt exerciţiu evaluat a fost cel de boarding, executat militarii români la bordul tancului german “Rhoen”. Deşi a avut compartimente mari de verificat şi au fost urmăriţi pas cu pas de unul din evaluatori, membrii grupei de boarding au reuşit să descopere cele două pachete suspecte, îndeplinindu-şi astfel misiunea. Au mai fost executate misiuni de respingere a atacului aerian şi exerciţii de căutare a submarinelor. Reprezentanţii NATO s-au arătat încîntaţi de modul în care s-a prezentat echipajul românesc. Mulţumit de modul în care a acţionat echipajul la evaluare s-a arătat şi comandantul fregatei Regele Ferdinand, căpitan-comandorul Marian Săvulescu: \"Evaluarea NATO a însemnat pentru fregata Regele Ferdinand şi pentru echipaj o sumă de teste, interviuri, lupta în cele trei medii, aerian, naval şi de suprafaţă, certificînd nivelul de pregătire al navei şi echipajului pentru misiuni tip NATO. Este munca unui echipaj de mai mult de trei ani, este rodul cărămizilor de trudă aşezate una peste alta, pînă cînd am realizat ceea ce se aştepta, evaluarea navei NATO. Sînt mulţumit de randamentul echipajului, oamenii au acţionat ca un tot unitar, ca o echipă\".