Fregata “Regele Ferdinand” s-a întors din misiune

În septembrie, Forţele Navale Române au trimis în misiune în Marea Mediterană, la aplicaţia militară “Active Endeavour”, fregata “Regele Ferdinand”. După ce a navigat aproape 13.000 mile marine, fregata a acostat, ieri, în dana militară a Portului Constanţa. Chiar dacă portul era închis din cauza vremii nefavorabile, fregata a putut trage la cheu deoarece este navă militară şi se bucură de un regim special. Familiile marinarilor au sfidat vîntul puternic şi ploaia rece pentru a-i putea îmbrăţişa pe cei dragi. “Ploaia, frigul sau vîntul nu mă puteau împiedica să vin în port ca să îl întîmpin pe fratele meu. Mă bucur enorm că se întoarce şi sînt foarte mîndră că a fost plecat într-o misiune pe care a dus-o la capăt cu bine”, a spus Maria Berbeacă. Misiunea în care au fost plecaţi militarii este considerată una dintre cele mai importante din acest an, pentru că a avut o triplă semnificaţie pentru Forţele Navale. Membrii echipajului au avut, în perioada 17 - 24 septembrie, un stagiu de pregătire şi de exerciţii în comun cu Gruparea Navală a NATO în Marea Mediterană. Apoi, în perioada 28 septembrie - 12 octombrie, au participat, în premieră, la exerciţiul “Noble Midas”, care a avut loc în Marea Adriatică, iar între 15 octombrie - 15 noiembrie, au executat misiuni de patrulare şi supraveghere navală în Mediterana de Est în cadrul aplicaţiei “Active Endeavour”. „Am efectuat trageri cu armamentul din dotare, aplicaţii de apărare antiaeriană şi antisubmarine. Am făcut de patru ori reaprovizionare pe mare, misiune pe care nu am mai efectuat-o de trei ani. Cea mai importantă realizare este certificarea NATO care reprezintă primul pas de recunoaştere internaţională a capacităţilor Forţelor Navale. De asemenea, acest lucru înseamnă că ne ridicăm la acelaşi nivel ca şi celelalte nave care fac parte din Alianţa Nord-Atlantică”, a declarat comandantul fregatei “Regele Ferdinand”, cpt.cmdr. Marian Săvulescu. Marinarii spun că cea mai grea misiune a fost cea în care a trebuit să înfrunte marea. “Noaptea dinspre 18 spre 19 noiembrie a fost cea mai grea. Am avut mare agitată de gradul 7 spre 8. Vînt puternic, valuri mari, însă am reuşit să facem faţă acestei provocări şi am ajuns cu bine în port. Pe parcursul misiunii nu am avut furtună, marea fiind blîndă”, a declarat caporalul Gelu Valentin Milea, unul dintre membrii echipajului fregatei. În 2008, fregata va parcurge o nouă perioadă de certificare, de data aceasta de gradul II, acest lucru permiţînd navei româneşti să participe la misiuni şi mai dificile, în concordanţă cu cerinţele NATO.