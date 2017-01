Fregata Regele Ferdinand pleacă...

Fregata \"Regele Ferdinand\" va ridica ancora, astăzi, din dana militară a Portului Constanţa, pentru a participa la două misiuni în Marea Mediterană. Nava este comandată de comandorul Marian Săvulescu, care are în subordine 203 militari, dintre care 16 ofiţeri. Potrivit purtătorului de cuvînt al Statului Major al Forţelor Navale, lt. cdor. Ion Burghişan, fregata va participa, în perioada 24 septembrie - 10 octombrie, la exerciţiul \"Noble Midas 2008\", care se va desfăşura în Marea Mediterană. Pe parcursul exerciţiilor, nava românească va fi evaluată NATO nivel II privind interoperabilitatea cu navele din ţările Alianţei. În luna iulie a acestui an, nava a fost evaluată naţional nivel II în cadrul exerciţiului \"Breeze -Certex\", care a avut loc în Bulgaria. La această desfăşurare de forţe sînt deja anunţate 46 de nave mari de suprafaţă, patru submarine şi 22 de avioane, iar locaţia va fi în zona apelor dintre insulele Sicilia, Sardinia şi Creta. Timp de 11 zile, o echipă de evaluatori va supraveghea zi şi noapte profesionalismul echipajului şi potenţialul navei sub pavilion românesc. “Examenul” nu va avea un grad diferit de dificultate faţă de Breeze-Certex, diferenţa constînd în faptul că evaluatorii vor aparţine numai unor ţări membre ale Pactului Nord-Atlantic. Din partea Forţelor Navale vor participa doar doi ofiţeri din componenţa Centrului de Instruire, Simulare şi Evaluare al Forţelor Navale Române (CISE).

După această etapă, în perioada 10 octombrie - 13 noiembrie, \"Regele Ferdinand\" va participa la Operaţia \"Active Endeavour\", sub comandă NATO, tot în Marea Mediterană. Este a treia participare de acest gen a navei, în cadrul acţiunii de monitorizare a traficului naval şi aerian în vederea combaterii traficului ilegal şi al acţiunilor militare asimetrice. Ceremonialul prilejuit de plecarea navei în misiune are loc în această dimineaţă, în prezenţa unor oficialităţi militare, a reprezentanţilor autorităţilor locale, a unor veterani, cadre militare în rezervă şi în retragere, precum şi a membrilor familiilor echipajului.