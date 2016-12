Fregata „Regina Maria“, navă de comandă NATO

NAVĂ COMANDANT. După ce timp de aproape o lună a patrulat în Marea Mediterană în cadrul Operaţiei „Active Endeavour“, fregata „Regina Maria“ a ajuns, ieri dimineaţă, în Portul Constanţa. Cei 203 marinari au fost aşteptaţi pe cheu de rude şi prieteni, dar şi de oficialităţi militare care au salutat rezultatele bune obţinute de români în timpul misiunii NATO. Comandantul fregatei „Regina Maria“, căpitan-comandorul Valentin Iacoblev a declarat că o premieră în cadrul acestui exerciţiu a fost faptul că fregata românească a comandat o parte din misiunile NATO. „Timp de câteva săptămâni am coordonat navele marinei italiene, greceşti, turceşti şi ucrainiene. A fost o misiune fără incidente deosebite. Aplicăm procedurile NATO din 1996 şi deja a devenit o rutină. Am avut în subordine în permanenţă cel puţin cinci nave şi am patrulat câteva mii de mile marine“, a afirmat căpitan-comandorul Valentin Iacoblev. Printre membrii echipajului s-au aflat şi câteva fete care au fost pentru prima dată într-o asemenea misiune. „A fost o experienţă unică, pentru că vorbim despre prima mea ieşire de acest gen pe mare. Suntem fete dar am fost tratate aproape la egalitate cu bărbaţii pentru că femeile în armată nu mai reprezintă o noutate“, a spus maistru IV, Doina Cotăran. Marinarii spun, însă, că cel mai important lucru este faptul că au ajuns acasă. „Consider că ne-am îndeplinit misiunea şi sunt fericit că am ajuns cu bine acasă. Am emoţii şi sper să fiu aşteptat pe ţărm de sora şi prietena mea. Mă bucur că voi petrece sărbătorile acasă“, a declarat maistrul IV, Ionuţ Siea.

MISIUNE ÎN MEDITERANA. Fregata „Regina Maria“ a luat parte pentru a doua oară la această misiune, iar responsabilitatea principală a fost aceea de a comanda grupul naval care operează în partea de est a Mării Mediterane. „Active Endeavour“ este o operaţie iniţiată şi condusă de Alianţa Nord Atlantică în scopul descurajării acţiunilor teroriste. Concepţia militară a NATO cu privire la apărarea împotriva terorismului prevede, printre altele, desfăşurarea de către forţa operaţională „Active Endeavour“ a unor acţiuni de supraveghere şi control pe marile culoare de navigaţie din Marea Mediterană. Forţele Navale Române au participat pentru a cincea oară la Operaţia „Active Endeavour“.