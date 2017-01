Fregata „Regina Maria“ pleacă în misiune

Fregata „Regina Maria" va participa în luna octombrie la Operaţiunea „Active Endeavour", care se desfăşoară în Marea Mediterană, sub conducerea NATO. Ceremonia de plecare în misiune a navei are loc astăzi, în dana militară a Portului Constanţa. Forţele Navale Române participă din anul 2005 la această operaţiune, contribuind activ la îndeplinirea angajamentelor asumate de ţara noastră în cadrul sistemului de securitate internaţională. La ceremonie vor participa oficialităţi militare, reprezentanţi ai autorităţilor locale, veterani, cadre militare în rezervă şi în retragere, precum şi membri ai familiilor echipajului. Operaţiunea „Active Endeavour” a fost iniţiată în anul 2001, ca răspuns imediat al NATO la atacurile teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii din 11 septembrie. În cadrul acesteia, navele militare NATO patrulează în Marea Mediterană pentru a monitoriza transporturile de mărfuri şi pentru a descuraja activităţile teroriste. Fregata „Regina Maria" are un deplasament de 4.900 tone, lungimea de 148,2 metri şi un pescaj maxim de 6,4 metri. Nava poate dezvolta viteze de până la 30 de noduri şi dispune de o autonomie de 4.500 de mile marine. Propulsia este asigurată de patru turbine „Rolls Royce“, iar sistemele şi instalaţiile de la bord sunt alimentate de patru diesel-generatoare. Nava are la bord un echipaj alcătuit din 224 de marinari.