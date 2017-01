Fregata USS Taylor a intrat în Marea Neagră ieri, pentru a "promova pacea şi stabilitatea în regiune", în contextul crizei ucrainene, anunţă US Navy pe site. Marina americană operează în mod constant nave în Marea Neagră, cu respectarea Convenţiei de la Montreux şi legislaţiei internaţionale, se arată într-un comunicat postat pe site, Misiunea acestei nave din clasa Oliver Hazard Perry (FFG 50), cu baza la Jacksonville (Florida), este să "asigure aliaţii NATO de angajamentul US Navy faţă de consolidarea angajamentului şi îmbunătăţirea interoperabilităţii în atingerea unor obiective comune în regiune", anunţă Marina americană. Nava este mobilizată în cadrul unei misiuni multirol, în zona de operaţiuni a Flotei a VI-a a Statelor Unite, cu scopul de a contribui la securitatea maritimă, de a efectua misiuni de antrenament bilaterale şi multilaterale şi de a susţine operaţiuni şi mobilizări NATO în regiune. Flota a VI-a, cu sediul la Napoli (Italia), efectuează o gamă completă de operaţiuni în domeniul securităţii maritime şi misiuni de cooperare în domeniul securităţii în teatru, împreună cu aliaţi şi parteneri din cadrul unor agenţii, cu scopul de a consolida securitatea şi stabilitatea în Europa şi Africa.