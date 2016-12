Freida Pinto ar putea fi următoarea Bond Girl

Actriţa Freida Printo, devenită celebră graţie rolului din ”Vagabondul milionar”, ar fi semnat deja un contract în valoare de câteva milioane de lire sterline pentru a interpreta rolul partenerei celebrului spion 007 din cel de-al 23-lea film al francizei ”James Bond”. Potrivit presei britanice, acţiunea acestui proiect va avea loc în Afganistan, iar Freida Pinto ar fi acceptat acest rol la insistenţele regizorului Sam Mendes. ”Sam Mendes discută despre Bond de câteva luni şi este foarte încântat de acest proiect. Proiectul este în pregătire de mai multe luni iar producătorii consideră că Freida va fi o Bond Girl senzaţională, dar la început, ea a ezitat să accepte. Acesta va fi cel mai ambiţios film cu agentul 007 de până acum. Sam intenţionează să reinventeze acest gen de filme”, a declarat o sursă. Peter Morgan, autorul scenariului pentru lungmetrajul ”The Queen / Regina”, a scris deja prima variantă de scenariu pentru noul film cu James Bond, despre care presa britanică afirmă că va abunda în efecte vizuale. Actriţa americană Olivia Wilde va interpreta rolul unei angajate a Naţiunilor Unite din Afganistan.

Freida Pinto are o relaţie cu Dev Patel, alături de care a jucat în ”Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, film recompensat cu opt trofee din partea Academiei de Film americane, inclusiv cu Oscarul pentru cel mai bun film. Actorul britanic Daniel Craig îşi va relua rolul care i-a adus celebritatea, cel al agentului secret 007, pe care l-a interpretat în cele mai recente două filme ale acestei francize: ”Casino Royale” (2006) şi ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare” (2008). ”Quantum of Solace: Partea lui de consolare”, cel de-al 22-lea lungmetraj din franciza ”James Bond”, a avut premiera mondială pe 14 noiembrie 2008 şi a obţinut încasări de 586 de milioane de dolari pe plan mondial.