FRF face demersuri pentru organizarea unui meci amical cu naționala Spaniei

Selecţionerul Anghel Iordănescu a declarat luni, într-o conferinţă de presă că Federaţia Română de Fotbal face demersurile pentru organizarea unui meci amical cu naţionala Spaniei, tehnicianul dorind ca până la Campionatul European să adune 6 jocuri de pregătire.

"Jocul cu Italia este primul de pregătire, am cerut preşedintelui Federaţiei Române de Fotbal cât mai mulţi adversari de acest calibru, am cerut Anglia, Spania, Belgia sau Italia şi văd că mi-a îndeplinit o doleanţă. Am solicitat un turneu pentru jucătorii din ţară, pentru că îmi doresc ca jucători noi să îmbrace tricoul naţionalei. Am cerut meciuri grele şi se fac demersuri pentru un joc cu Spania. Mi-aş dori ca până la plecarea în Franţa să avem şase meciuri de pregătire. La meciul din Italia eu cred că stadionul va fi plin şi îmi doresc să fie cât mai mulţi români. Italienii au încă o echipă puternică, sunt mulţi jucători cu experienţă şi faptul că s-au calificat la pas din grupa din care au făcut parte spune multe. Noi ne dorim să avem o prestaţie bună. Deocamdată nu a fost aprobat proiectul prezentat de mine în Comitetul Executiv, ci doar turneul de pregătire din iarnă. Următorul meci al naţionalei va fi în februarie, nu ştiu dacă sub titulatura de echipă divizionară sau naţională, dar sigur va fi cu jucători din ţară. Vor fi trei meciuri de pregătire în acea perioadă", a declarat Iordănescu.