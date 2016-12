Frica păzeşte bostana

Europarlamentarul democrat liberal Cristian Preda atrage atenţia, într-o postare pe blog, că PSD se îndreaptă spre o victorie categorică la următoarele alegeri: “Sondajele publicate în ultima vreme relevă o schimbare importantă a opiniei. PSD pare să se fi distanţat de ceilalţi competitori, tinzând spre 40%, în vreme ce scorul cumulat al PNL şi PDL nu mai reprezintă majoritatea opiniei, PNL părând să depăşească totuşi recordul său istoric de 20%, dar PDL căzând sub 15%. Surprinde, de asemenea, revenirea PRM, partid aflat încă sub 10%, dar în vădită creştere. Dacă votul ar fi exprimat astăzi, configuraţia politică ar semăna mai degrabă cu cea creată de alegerile din 2000, cu un prim clasat având de două ori mai multe mandate decât cel de-al doilea (PNL în loc de PRM). Este din ce în ce mai clar că evoluţia opiniei publice încurajează PSD, care vizează obţinerea, la următoarele alegeri, a unei majorităţi absolute, care să îi permită o guvernare monocoloră”. Preda îi avertizează pe democrat-liberali că dacă schimbarea actualului guvern nu ţine cont de această realitate, social-democraţii vor fi de fapt ajutaţi să reocupe o poziţie dominantă. El reaminteşte colegilor lui că, începând din 2004, alegerile locale, naţionale, prezidenţiale, ca şi cele europene din 2009 (nu şi cele din 2007) s-au încheiat cu rezultate foarte strânse. Europarlamentarul spune că varianta unei remanieri în toamnă “pare o operaţiune sortită eşecului” şi că şeful statului are, în aceste condiţii, fie varianta cooptării la guvernare a PSD sau PNL, fie “trecerea PDL în opoziţie”. Îi propunem pedelistului Preda să o întrebe pe Elena Udrea ce e de făcut pentru PDL că şi aşa face aproape tot ce vrea în Guvernul Boc al “nşpelea”. Ea anunţă când vor avea loc remanierile, ea anunţă strategiile partidului, soluţiile cele mai potrivite pentru rezolvarea unor probleme, ce model de politician trebuie urmat, ce cai trebuie călăriţi şi câte şi mai câte. Pedeliştii l-ar putea întreba pe Videanu ce e de făcut, că tot e el “perfect”, sau pe ministrul Muncii, Mihail Şeitan, care vorbeşte singur şi nepregătit, ori pe “săracul” Berceanu, care nu are niciodată bani pentru infrastructură. Poate au ei idee de ce oamenii nu îi mai vor la guvernare pe portocalii… Sperăm ca Elena Udrea să nu rămână marea promisiune pe care PDL o face electoratului său pentru alegerile viitoare…