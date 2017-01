Frig și vreme mohorâtă. Vezi prognoza meteo!

Temperaturile încep să scadă, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă în Dobrogea, anunță meteorologii. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra vineri, 14 octombrie, între 9 și 12 grade C, iar cele minime între doar 1 și 7 grade C. Cerul va fi înnorat. Sâmbătă, 15 octombrie, maxima va urca la 15 grade C. Va fi vreme atât cu soare, cât și cu nori. Duminică, 16 octombrie, este posibil să plouă, iar vremea va fi mohorâtă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 13 grade C, iar cele minime între 5 și 11 grade C.