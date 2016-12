Frontiera „albastră“, îmbrăcată în bleumarin

Echipamentul poliţiştilor din cadrul Gărzii de Coastă s-ar putea modifica. Potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, culoarea gri a ţinutelor poliţiştilor de la frontiera „albastră” s-ar transforma în bleumarin-indigo. În plus, pentru ca uniformele să capete amprenta specificului de marină, proiectul prevede adăugarea unor elemente distinctive de culoare aurie (însemne de grad, ecusoane etc.). Proiectul a fost iniţiat de MAI, care a ajuns la concluzia că uniforma poliţiştilor de la frontiera „albastră” trebuie să reflecte în mod corespunzător specificul activităţii, prin personalizarea acesteia, respectând şi tradiţiile marinăreşti. „În cadrul structurilor similare din ţări aparţinând Uniunii Europene şi nu numai, efectivele care îşi desfăşoară activitatea la frontierele „albastre” au o uniformă distinctă faţă de celelalte categorii de personal (exemplu: Germania, Marea Britanie, Suedia, Bulgaria, Italia, Polonia, Franţa, Turcia etc.). De asemenea, culoarea gri utilizată la diferite articole ale uniformei Poliţiei de Frontieră Române nu are nici un precedent în istoria marinei şi nu este întâlnită nici la alte ţări - cutuma internaţională asociază, în mod tradiţional, pentru uniformele de marină combinaţia bleumarin (negru), auriu şi alb”, se arată în proiect.