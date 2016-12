Frontiera Constanţa a câştigat Cupa României la oină

Desfăşurată la Constanţa, timp de trei zile, a 56-a ediţie a Cupei României, organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa, Fundaţia de Promovare a Sportului Constănţean, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Radio România Antena Satelor - partener oficial al federaţiei, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, CS Frontiera Tomis Constanţa, CS Cleopatra Mamaia, Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa şi FC Farul Constanţa, a fost adjudecată de principala favorită, Frontiera Tomis Constanţa. După ce a câştigat Grupa A, gruparea de pe litoral a trecut în semifinale de marea rivală din întrecerea internă, Straja Bucureşti, 19-13, într-o partidă disputată pe stadionul “Cleopatra” din complexul sportiv Badea Cîrţan. Marea surpriză a venit din cealaltă semifinală, Pamira Sibiu reuşind să o elimine pe Energia Rîmnicelu Sibiu, cu 16-12. Succesul a fost contestat de buzoieni, care au acuzat faptul că adversarii nu au avut vizate legitimaţiile de joc, însă, conform regulamentului, contestaţia ar fi trebuit făcută înaintea întâlnirii. În premieră, cele două finale s-au disputat pe terenul sintetic al complexului sportiv “Farul”. În disputa pentru medaliile de bronz, Straja a trecut clar de Energia, cu 24-8, în timp ce în marea finală, disputată la lumina reflectoarelor, Frontiera a dispus de Pamira cu 27-13, reuşind tripla campionat - Cupa României - Supercupa. Spectacolul a fost întregit de numeroasele concursuri interactive, un moment artistic susţinut de ansamblul folcloric “Româncuţa” din Cumpăna şi un foc de artificii. Efectuată de directorul DJST, Elena Frîncu, preşedintele FRO, Nicolae Dobre şi secretarul general al FRO, Evelina Lisenco, ceremonia de premiere s-a desfăşurat în acordurile tradiţionalei “We are the champions”, iar căpitanul constănţenilor, Mihai Georgescu, a primit trofeul sub o ploaie de confeti.

PREMIERĂ ÎN NOCTURNĂ. La final, organizatorii au oferit mai multe plachete pentru cei care au pus umărul la buna desfăşurare a competiţiei, printre care Elena Frîncu, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean şi CS Cleopatra. “Oina a renăscut sub conducerea lui Nicolae Dobre, un preşedinte tânăr, care a avut inspiraţia, cu patru ani în urmă, să-i ceară lui Octavian Belu să mute sediul federaţiei la Constanţa. Îl felicit că a dat din nou identitate sportului naţional românesc. Cupa României s-a disputat în condiţii extraordinare, în nocturnă şi pe teren sintetic. Felicit ambele finaliste, cu un plus pentru Frontiera, care marţi, la invitaţia guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, va merge la Bucureşti, pentru a susţine o demonstraţie de oină în faţa reprezentanţilor FMI, pe stadionul Cotroceni”, a spus Elena Frîncu. “A fost o competiţie spectaculoasă, cu multe surprize şi cu un nivel ridicat de joc. În premieră pentru oină, finala s-a desfăşurat în nocturnă, iar întregul show a făcut o bună propagandă sportului naţional românesc. Sper ca şi alte oraşe să urmeze exemplul Constanţei, iar autorităţile locale să ofere sprijin oinei, aşa cum au fac Consiliul Judeţean Constanţa, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean şi DJST”, a adăugat Nicolae Dobre. Din păcate, ploaia a anulat Cupa Cleopatra la oină pe plajă, care ar fi trebuit să aibă loc duminică dimineaţa, în staţiunea Mamaia, pe Plaja “Lozul cel mare”, din zona Cazino, cu participarea semifinalistelor Cupei României.