Frontiera Tomis Constanţa a câştigat Cupa României la oină

Frontiera Tomis Constanţa şi-a menţinut supremaţia în oină, cucerind a 57-a ediţie a Cupei României, competiţie desfăşurată vineri şi sâmbătă la baza sportivă Cleopatra din complexul sportiv Badea Cîrţan şi organizată de Federaţia Română de Oină, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Fundaţia pentru promovarea sportului constănţean, Consiliul Judeţean Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, CS Frontiera Tomis Constanţa şi CS Cleopatra Mamaia. După un parcurs perfect în grupe, constănţenii au continuat seria victoriilor în semifinale, unde au învins clar pe Energia Râmnicelu Buzău, cu 22-4. În cealaltă semifinală, marea rivală a grupării de pe litoral, Straja Bucureşti, a trecut de Biruinţa Gherăeşti Neamţ, cu 26-10. Nemţenii s-au revanşat în finala mică, câştigând medaliile de bronz în disputa cu Energia, cu 23-9. Lupta decisivă pentru trofeu a fost adjudecată de Frontiera, care s-a impus cu 21-14, chiar dacă nu l-a putut folosi pe căpitanul Mihai Georgescu, accidentat pentru o lungă perioadă. “A fost foarte greu, mai ales că s-a simţit lipsa lui Mihai Georgescu, dar ne-am revenit pentru că ne-am mobilizat exemplar în repriza a doua. A mers foarte bine bastonul, unde am făcut 17 puncte, ceea ce a dus la câştigarea meciului. Sperăm să ne recuperăm căpitanul cât mai repede şi să câştigăm şi campionatul”, a spus constănţeanul Bogdan Lupşe. “Am avut un parcurs foarte bun până în finală, unde am pierdut din nou în faţa Frontierei. Echipele au fost echilibrate, dar am avut ghinion”, a explicat căpitanul bucureştenilor, Radu Jerlăianu. La finalul întrecerii a avut loc festivitatea de premiere, efectuată de directorul adjunct al DJST, Mihai Orzan, şi secretarul general al Federaţiei Române de Oină, Evelina Lisenco.