Frontiera Tomis Constanţa a cîştigat Cupa României la oină

A 54-a ediţie a Cupei României la oină, desfăşurată la Constanţa, s-a încheiat sîmbătă, la capătul unei spectacol de nivel înalt. Competiţia, organizată de Federaţia Română de Oină, în parteneriat cu Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Asociaţia Judeţeană de Oină Constanţa, Poliţia de Frontieră Constanţa, RCJ Farul Constanţa şi ACS Frontiera Tomis Constanţa şi finanţată de către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Consiliul Judeţean Constanţa, a adus în faza semifinalelor marile favorite ale întrecerii. Găzduite de stadionul de rugby “Farul”, cele două partide din penultima fază a competiţiei au dat cîştig de cauză echipelor care domină de ani buni întrecerile interne. Astfel, în derbyul semifinalelor, Straja Bucureşti s-a impus cu 21-10 în disputa cu Biruinţa Gherăieşti Neamţ, în timp ce Frontiera Tomis Constanţa a trecut fără probleme de Viaţă Nouă Olteni, 33-8. În disputa pentru ultima treaptă a podiumului, Biruinţa Gherăieşti Neamţ şi-a accontat medaliile de bronz, impunîndu-se clar în disputa cu Viaţă Nouă Olteni, 18-5. Finala, care a adus faţă în faţă marile rivale, Frontiera Tomis Constanţa şi Straja Bucureşti, a oferit un spectacol palpitant, spre deliciul spectatorilor, printre care s-au aflat şi cîteva zeci de soldaţi americani de la baza aeriană “Mihail Kogălniceanu”. La pauză, constănţenii aveau un avantaj minim, 9-8, dar, în repriza secundă, au preluat conducerea jocului şi s-au impus în final cu 19-15, cîştigînd pentru a treia oară consecutiv Cupa României. “Meciul a fost greu, iar presiunea asupra noastră foarte mare, pentru că trebuia să ne apărăm trofeul. În plus, în campionat am făcut cîţiva paşi greşiţi şi trebuia să ne revanşăm. Este o victorie importantă, mai ales că trofeul a rămas la Constanţa pentru al treilea an consecutiv”, a declarat căpitanul Frontierei, Mihai Georgescu.

Spectacol la festivitatea de premiere

Festivitatea de premiere s-a desfăşurat în acordurile celebrei melodii “We are the champions”, iar învingătorii au sărbătorit într-o mare de confetti multicolore prin celebra horă de la mijlocul terenului. Medaliile pentru locul 3 au fost înmînate de Mihai Orzan, reprezentantul DSJ Constanţa, în timp ce finalista a fost premiată de Evelina Lisenco, secretarul general al Federaţiei Române de Oină. Cupa pentru deţinătoarea trofeului a fost înmînată de comandantul forţelor americane de la baza aeriană “Mihail Kogălniceanu”, colonelul Gary Russ, şi de preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre. “A fost o finală extraordinară şi vă mulţumim că ne-aţi făcut o parte din acest spectacol”, le-a transmis colonelul american jucătorilor celor două finaliste. “Am avut parte de condiţii excelente, iar terenul foarte bun a influenţat pozitiv nivelul jocului. S-a văzut încă o dată sprijinul de care se bucură oina din partea Consiliului Judeţean Constanţa şi Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, prin obţinerea acestui trofeu de către Frontiera Tomis”, a adăugat Nicolae Dobre. Organizatorii au oferit cîte o cupă preşedintelului Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi directorul DSJ Constanţa, Elena Frîncu, în semn de mulţumire pentru sprijinul acordat sportului naţional al României. La final, proaspăta deţinătoare a Cupei României a disputat un meci demonstrativ în compania unei selecţionate formate din soldaţi americani.

Din păcate, Cupa “Cleopatra” la oină pe plajă, care ar fi trebuit să se dispute ieri pe terenul amenajat în spatele hotelului Malibu din staţiunea Mamaia, a fost anulată din cauză condiţiilor meteorologice nefavorabile.