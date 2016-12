Fructe cu adevărat excepţionale

Toate fructele sunt bune şi necesare organismului dar, dintre toate, câteva sunt cu adevărat excepţionale, scrie Health Yahoo. Murele conţin zece antioxidanţi, care sunt printre cei mai eficienţi în lupta cu radicalii liberi. Conţin fibre şi vitamine esenţiale. Merele sunt cele mai consumate fructe din lume. Sunt o foarte bună sursă de fibre, sunt benefice pielii şi sunt bogate în antihistamine, cu efect antialergic şi antiinflamator. Merele sunt un adevărat medicament pentru sănătatea plămânilor. Pepenele galben este secretul pielii frumoase. Este foarte bogat în vitamina A, vitamina C şi stimulează fertilitatea feminină. Afinele stimulează activitatea cerebrală, susţin acuitatea vizuală, memoria şi capacitatea de concentrare. Sunt bogate în magneziu, care stimulează metabolismul şi controlează depozitele de grăsimi. Lămâile sunt o adevărată comoară pentru conţinutul masiv de vitamina C, fibre şi pentru calitatea de aliment alcalin care echilibrează Ph-ul intern al metabolismului. Grapefruit-ul este ideal în dietă. Are capacitatea de a reduce depozitele de grăsimi şi scade colesterolul. Kiwi este cel mai bogat fruct în vitamine din grupul B. Este bogat în minerale şi prebiotice naturale. Pepenele roşu este o sursă perfectă de licopen, comparabilă cu cea din roşii, care au cantitatea maximă. Pepenele are puţine calorii, vitamina A şi C.