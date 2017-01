Fructele de pădure „luptă” cu cancerul...

Se ştie că fructele, în general, sunt excelente în prevenirea multor boli, ele fiind pline de vitamine şi minerale. Fructele de pădure sunt considerate a fi miraculoase, compoziţia lor dovedindu-se a fi o sursă reală de... sănătate. Că vorbim de mure, zmeură, cătină sau frăguţe, toate conţin vitamina C în cantitate mare, dar şi cupru, seleniu, zinc, fier, fiind excelente în întărirea sistemului imunitar. Murele, coacăzele negre, afinele, conţin resveratrol, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut până acum, de patru - cinci ori mai puternic decât betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E şi de 20 de ori mai puternic decât vitamina C. Resveratrolul care, de regulă se găseşte în fructele şi legumele de culoare închisă, s-ar părea că are în compoziţie o substanţă antitumorală, că încetineşte cu până 50% înmulţirea celulelor cancerigene sau poate chiar să le şi oprească. De asemenea, se pune că stimulează înmulţirea celulelor sănătoase şi capacitatea lor de regenerare, ajută la scăderea vâscozităţii sângelui, îmbunătăţind circulaţia sângelui. Fructele de pădure pot preveni sau întârzia problemele ochilor şi menţin sănătatea sistemului nervos central. Nu în ultimul rând, fructele de pădure au capacitatea de a dizolva colesterolul şi întăresc muşchii inimii. Compuşii din fructele de pădure pot preveni şi chiar vindeca unele forme de cancer, de colon sau ficat, în ultima perioadă medicii recomandând tot mai des bolnavilor asemenea fructe.